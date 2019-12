Staré, ale funkční spotřebiče poslouží po vyřazení potřebným

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | jsemzpet.cz Lidé v Brně mohou dobrovolně odevzdávat staré, ale funkční spotřebiče na pomoc potřebným například v azylových domech nebo jiných vybraných organizacích. / Ilustrační foto

Lidé v Brně mohou dobrovolně odevzdávat staré, ale funkční spotřebiče na pomoc potřebným například v azylových domech nebo jiných vybraných organizacích. V tiskové zprávě to uvedla Zuzana Gregorová z tiskového oddělení magistrátu. Umožní to spolupráce města se společností Elektrowin, která spustila projekt nazvaný "Jsem zpět". Spotřebič lze přivézt do Sběrného střediska odpadů Vídeňská-Jílová.

Radní Brna schválili smlouvu o spolupráci se společností Elektrowin. "Projekt má za cíl dát vybraným plně funkčním elektrospotřebičům druhou šanci, když si někdo koupí třeba nový typ pračky s více funkcemi, ale stará pračka stále funguje," objasnila Gregorová.

Firma provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Projekt se uskuteční na Sběrném středisku ve Vídeňské-Jílové, kde jsou vhodné prostory ke shromažďování vybraných elektrospotřebičů. "Podle dosavadních zkušeností z jiných evropských zemí má opětovné použití výrobků pozitivní dopad na životní prostředí, protože se snižuje produkce odpadu, ale i na oblast ekonomickou vytvářením dalších pracovních míst. Projekt také zpřístupňuje jinak nedostupné zboží lidem s nízkými příjmy, má tedy i aspekt sociální," uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zpětně odebrané funkční spotřebiče majitelé dobrovolně darují a odvezou je na středisko odpadů, kde podepíšou potvrzení o přenechání spotřebiče k opětovnému použití. Shromážděné spotřebiče pak zkontroluje technik a u vybraných kusů zajistí odvoz a provedení odborné kontroly. "Potom mohou být předané na místo, kde jsou nejvíce zapotřebí. Příkladem jsou Klokánky Fondu ohrožených dětí, azylové domy nebo jiné vybrané organizace," dodala Gregorová. Město poskytne prostory sběrného dvora a zajistí převzetí od lidí, firma bude zase provede kontrolu pro opětovné použití.

