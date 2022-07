Starosta Krásné Lípy: K šíření ohně přispělo i to, že v lese zůstalo napadené dřevo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Starosta města Krásná Lípa Jan Kolář míní, že oheň nemusel České Švýcarsko zasáhnout v takovém rozsahu, kdyby v lesích nebylo ponecháno dřevo napadené kůrovcem. ČTK dnes řekl, že se okolní obce obávaly podobného požáru již mnoho let. Rozšíření původního ohniska požáru by podle něj nenastalo, pokud by podél silnice byly vykácené bezpečnostní pruhy. Mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ale ČTK sdělil, že pruhy byly vykácené po obou stranách silnice ze Hřenska do Mezní Louky a ani toto opatření rozšíření požáru nezabránilo.

Les v národním parku hoří od neděle, na místě je 300 hasičů. Zasaženo je asi 30 hektarů porostu. Evakuovat se museli lidé z obcí Mezná, Mezní Louka a z větší části také ze Hřenska. Původní ohnisko u Hřenska se v neděli rozšířilo přes silnici na další část lesa, v pondělí odpoledne situaci začal komplikovat vítr, který byl ještě intenzivnější dnes v noci. Některé domy v Mezné vyhořely.

"My jsme jako město upozorňovali už před několika lety, že máme obavu z požárního nebezpečí, opakovaně jsme vyvolávali jednání a říkali jsme, že není otázka, jestli to chytí, ale kdy. A teď se to bohužel naplnilo," řekl ČTK Kolář. Park ponechal suché dřevo napadené kůrovcem v lesích, aby se rozpadlo a rozložilo a les se samovolně obnovil. "V době, kdy nám oznamovali, že nechají park uschnout, tak měli vytvářet takzvané pufrační zóny, což je zóna, která se měla vykácet proto, aby kůrovec nemohl přeskočit na okolní porosty," uvedl starosta. Zóny měly vzniknout v místech, kde lesy parku sousedí s lesy jiných majitelů. "Přislíbili, že vznikne pás vykácených smrků, aby nepřeskočil (kůrovec) na okolní lesy, to neudělali," řekl Kolář.

Správa Národního parku České Švýcarsko podle jejího mluvčího Tomáše Salova bezpečnostní pruhy podél silnice ze Hřenska do Mezní Louky vykácela. "Po obou stranách vznikl bezpečnostní pruh o šířce 40 metrů napravo a 40 metrů napravo a oheň to stejně nezastavilo," uvedl mluvčí. Podle něj by navíc bylo nutné odvézt z lesů několik vrstev desítky let staré hrabanky. "Je relativně jedno, jestli tam budou kmeny stromů nebo holina, protože hrabanka je tam pořád a dobře hoří," řekl mluvčí. Řekl, že při požáru v roce 2006 u Jetřichovic hořel zdravý zelený les, hasiči bojují i v tuto chvíli s ohněm na plochách, které kůrovec nenapadl.

Obce chtějí kvůli požáru dříve sekat louky

Krásná Lípa a další obce na Děčínsku nyní žádají o svolení posekat louky ve svém okolí. Samosprávy se obávají, že by se mohlo ohnisko požáru v České Švýcarsku přenést do jejich katastrů. Nejblíže požáru jsou zřejmě obce Doubice a Chřibská, které jsou vzdušnou čarou vzdálené asi 12 až 14 kilometrů. Právě v okolí Doubice již zemědělci vysokou suchou trávu sekat začali, řekl ČTK starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

"Obce o okolí národního parku naléhavě žádají o svolení provést urychlený pokos luk v okolí obcí Doubice, Chřibské a Krásné Lípy a Kyjova tak, aby téměř suchá biomasa nebyla příčinou ohrožení sídelních útvarů v souvislosti s velmi rychle se přibližujícím požárem v Národním parku České Švýcarsko," uvedl starosta na facebooku. Podle něj se v lukách pohybuje chráněný chřástal polní a zemědělci mohou začít s pokosem až v polovině srpna. "Oni mají dotace za to, že tam nesekají. Musel se požádat Státní intervenční fond, protože pokosem budou podmínky té dotace porušeny," doplnil Kolář.

U Doubice již zemědělci trávu sekat začali, svolení jim podle Koláře již bylo vydáno. "Létá nám tady popílek a panují tu obavy, aby nepřeskočila nějaká jiskra a nezačalo hořet," dodal Kolář.

Hořet začalo v Národním parku České Švýcarsko v neděli ráno. Na místě je dnes více než 400 hasičů. Zatím nejsou informace o zraněných.

