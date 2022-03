Startuje nový ročník ankety Strom roku. Lidé mohou přihlašovat své oblíbence mezi dřevinami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Nadace Partnerství Titul Strom roku 2021 získala takzvaná Zpívající lípa z Telecí na Svitavsku.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zájemci už mohou přihlásit své oblíbené stromy do 21. ročníku ekologické ankety Strom roku. Veřejnost v ní vybírá nejsympatičtější strom v Česku. Přihlášky lze podávat do 22. dubna, porota vybere 12 finalistů, oznámil za pořadatelskou Nadaci Partnerství David Kopecký. Titul Strom roku 2021 získala takzvaná Zpívající lípa z Telecí na Svitavsku. Nejpopulárnější strom postoupí do evropského kola soutěže.

K přihlášce stačí znát základní informace o stromu, tedy jeho historii, druh, alespoň přibližné stáří a polohu. Porotě s výběrem pomohou i poutavé fotografie nebo archivní materiály. Hlavním kritériem úspěchu je podle organizátorů soutěže ale příběh stromu a jeho spojení s místními lidmi.

Letošní novinkou je možnost získat 50 000 korun na projekt, který umožní zvelebení okolí stromu. Získá ho ten, který nejvíce zaujme porotu. "Bude jen na výhercích, jestli si pod strom postaví novou lavičku, přidají osvětlení nebo nechají provést zahradní úpravy. Naším cílem je nejen zlepšit péči o stromy, tak i podpořit pospolitost sousedských komunit v lokalitě, na které nám záleží," uvedla Kateřina Ceralová, manažerka minerální vody Ondrášovka, která je generálním partnerem ankety. Vítěz této ceny bude podle Kopeckého vybírán ze všech přihlášených projektů, nezáleží na tom, zda nominovaný strom postoupí do finále ankety.

Nominovat stromy do ankety lze na www.stromroku.cz. Z došlých přihlášek pošle v červnu porota dvanáctku nejzajímavějších stromů do letního on-line hlasování. Vítěz získá odborné ošetření a postup do zimního celoevropského kola.

Titul Strom roku 2021 získala takzvaná Zpívající lípa z Telecí na Svitavsku. Patří mezi nejmohutnější a nejstarší stromy České republiky, je památná. Stáří lípy je odhadováno na více než 700 let. Její přezdívka podle pořadatelů ankety odkazuje až k dobám husitským.

reklama