Stát chce do roku 2030 navýšit počet elektromobilů na statisíce

Stát chce do roku 2030 navýšit počet elektromobilů na stovky tisíc kusů, v případě pozitivního vývoje až na půl milionu. Právě elektromobilita by se totiž měla stát hlavním tahounem ekologizace tuzemské dopravy. Vyplývá to z návrhu Národního akčního plánu čisté mobility, jehož aktualizací se bude dnes zabývat vláda. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v ČR zhruba 8,1 milionu vozidel všech kategorií. Elektromobilů je nyní registrováno přes 3000 kusů, dalších téměř 200.000 aut má pak plynový nebo hybridní pohon.

Cílem akčního plánu je postupné zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Doprava totiž v ČR patří k největším zdrojům emisí skleníkových plynů. Podle plánu by se tak v následujících letech měl zvyšovat počet automobilů s ekologickým pohonem na úkor vozidel se spalovacím motorem.

Hlavním tahounem ekologizace dopravy by se měly stát elektromobily. Pro jejich počet státní orgány určily dvě cílové hranice, nižší počítá s 220.000 vozy, horní pak až s půl milionem počtů elektromobilů. K dosažení by měly pomoci programy, které by podporovaly výrobu i užívání těchto vozidel. Klíčovou částí je zejména rozšíření počtu dobíjecích stanic. Těch je nyní v zemi přes 400, za deset let by jich podle plánu mělo být až ke 30.000.

Plán se věnuje i podpoře dalších alternativních paliv, zejména plynových. Těch je nyní v ČR výrazně více než aut na elektrický pohon. Jejich počet by se ovšem měl zvýšit pouze mírně. Například počet vozů na zemní plyn (CNG a LNG) by do roku 2030 mohl ze současných 20.000 vzrůst na více než 50.000, nižší desetitisíce aut by pak mohly přibýt i u dalších alternativních pohonů.

Kromě podpory nákupu vozidel a související infrastruktury bude podle plánu nutné řešit například také parkování vozidel v podzemních garážích, splnění požadavku dosažení 14procentního podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě, podporu vzdělávání a výzkumu v této oblasti, snižovat emise z dopravy a podpořit rovněž český automobilový průmysl a energetiku.

Akční plán byl oproti předchozím roků aktualizován, když reaguje na nové skutečnosti v oblasti snižování emisí zejména CO2 v dopravě a reflektuje nejnovější vývoj legislativy EU. Nejvýraznější změnou, kterou plán reflektuje, je přijetí tzv. Pařížské dohody o změně klimatu, ve které se signatářské země zavázaly udržet nárůst globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

