Stát dá na dobíjecí stanice pro elektromobily dalších 60 milionů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kevin Zolkiewicz / Flickr.com

Stát poskytne na výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily dalších 60 milionů korun. Použije na to evropské peníze, informovalo ministerstvo dopravy. Další stovky milionů korun z evropských peněz na vybudování dobíjecích stanic ministerstvo poskytlo už v minulých letech, celkem by z nich mělo do roku 2023 vzniknout minimálně 800 stanic. V Česku je v současné době přes 400 aktivních dobíjecích stanic.

Jde o pátou dotační výzvu, kterou ministerstvo vyhlásilo pro podporu výstavby dobíjecích stanic z Operačního programu Doprava (OPD), který je financovány z evropských fondů.

Program bude zaměřený na výstavbu doplňkové sítě dobíjecích stanic. Novinkou je v něm možnost zařazení do projektů i dobíjecí stanice, které jsou kromě běžného dobíjecího bodu o výkonu do 22 kW vybaveny i rychlodobíjecím bodem s vyšším výkonem.

O dotaci na vybudování běžných dobíjecích stanic se mohou zájemci přihlásit do 30. listopadu. Šanci peníze získat bude mít ale pouze uchazeč, který už má zkušenosti s provozem alespoň deseti veřejně přístupných dobíjecích stanic. Počet instalovaných stanic závisí podle ministerstva na samotném zájemci, úřad pak posoudí výhodnost nabídky.

Stát z evropských peněz poskytuje dotace i na infrastrukturu dalších alternativních paliv. Jde například o stanice pro zkapalněný zemní plyn (LNG) či stlačený zemní plyn (CNG). Celkem má stát z evropských peněz vyčleněno na podporu infrastruktury pro alternativní paliva 1,2 miliardy korun.

