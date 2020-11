Stát plánuje kompenzovat firmám část nákladů spojených s emisemi

27.11.2020 00:31

Rovnák na ohejbák :D :D :D



Jinak to je přesně to úskalí uhlíkové daně, o kterém se tu vícekrát diskutovalo. Jednak ji nikdy nepřijmou všichni, ve stejném rozsahu a se stejnou účinností vymáhání, jednak se zcela rozptýlí mezi lidi, takže se stane neúčinnou. Tady se projevuje obojí - to první z definice té pomoci, to druhé vyplyne z úvahy, že stát sebere lidem peníze z daní a dá je firmám aby jim je mohl opět odebrat formou daní. Takže účinek žádný, pouze se zaměstná fůra lidí na zbytečném koloběhu peněz odnikud nikam :-)

Odpovědět