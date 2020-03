Státní Lesy ČR dají lidem možnost sázet nové lesy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | lhmp.cz Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dá i letos lidem možnost sázet nové lesy na místech vykácených kvůli kůrovci a suchu. / Ilustrační foto

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dá i letos lidem možnost sázet nové lesy na místech vykácených kvůli kůrovci a suchu. Lesníci chtějí od března do konce října uspořádat po celé republice přes 400 akcí nazvaných Den za obnovu lesa. Vše by mělo vyvrcholit celostátním Dnem za obnovu lesa v říjnu. Včera to řekl generální ředitel podniku Josef Vojáček. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi a podnik nyní čelí dosud největší kůrovcové kalamitě.

"Nejde nám o rekordy, o plochu či objem prací, ale hlavně o to umožnit lidem, kteří o to stojí a sami se na nás často obracejí, se podílet na obnově porostů," řekl. Letošní sázení naváže na loňskou říjnovou akci Den za obnovu lesa, která 19. října na více než desítku míst přilákala 31.000 dobrovolníků.

Dobrovolníci nebudou podle Vojáčka nahrazovat práci lesních dělníků podniku. "Budeme jim ale vděční za každou vysazenou sazenici," řekl. Akce lesníci pojmou také jako osvětu. "Chtěli bychom uvádět na pravou míru klišé, která se neustále objevují. Například, že Lesy ČR a vlastníci lesů nadále obnovují jen smrkové monokultury, že se v lesích hospodaří neodborně. Chceme lidem ukázat, jak je to ve skutečnosti," řekl.

Dobrovolníci by měli především vysazovat smíšené lesy s mnoha druhy původních dřevin. Budou také uklízet klest, stavět oplocení nových výsadeb, sbírat semena a šišky pro semenářský závod. První akce jsou na programu v sobotu 14. března. Lidé se na práce musejí přihlásit. Podrobnosti k termínům a k přihlášení jsou na webu projektu.

