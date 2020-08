Státním vojenským lesům loni klesl zisk o 88 pct na 9,1 milionů korun

Lukáš Kašpárek 17.8.2020 08:25

Kdy VLS a LČR pochopí, že tento hospodářský model lesnictví je absurdní a totálně ekologicky i ekonomicky sebevražedný?? Tím, že jsou to státní firmy, tak nikomu nevadí, že vyhodí 545 milionů korun na zalesňování a že meziročně klesl zisk jen díky tomuto vyhazování peněz oknem o 88%... zalesňování, které nefunguje a značná část takto uměle vysazených stromků se neujme a může se vyhazovat další stovky milionů na náhradu sazenic další roky.... ve státních firmách stále žije komunismus....



Přirozená obnova porostů je nejen zadarmo, ale navíc vytváří udržitelný porost a lépe zajišťuje holinu.... samozřejmě nejlepší je holiny nedělat vůbec nebo jen výjimečně a malé, ale když ono by se v lesnictví netočily takové objemy peněz a nedalo by se tak držet u tohoto koryta tolik sviní jako je Babiš, kterého firma vyhrála největší tendry na těžební a zalesňovací práce.... je to jednoduché vyvedení peněz ze státní firmy do soukromých rukou pijavic jako je Babiš a nikoho ani netrápí, že toto vyvedení peněz zdecimovalo naši krajinu, přineslo větší sucho, více povodní, škod na majetku druhých, atd....



V ČR je prostě radost poškozovat svou zemi na všech frontách a někteří vám za to budou ještě tleskat......



I proto MZe brání jakýmkoliv změnám.... zbohatlíci na státním majetku by nemohli takto drancovat tuto zem a vysávat z ní tolik peněz.....

