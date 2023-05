Státy EU podpořily pravidla pro snadnější opravitelnost výrobků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Výrobky by díky novým pravidlům mělo jít snáze opravit a také recyklovat.

Velká většina spotřebních produktů včetně elektroniky či textilu prodávaných v zemích Evropské unie by se měla snáze a důsledněji opravovat a recyklovat, aby ubylo přebytečného odpadu. Shodli se na tom ministři unijních zemí, kteří s úpravami podpořili návrh pravidel pro ekologičtější nakládání s výrobky, s nímž loni přišla Evropská komise (EK). Návrh počítá se zavedením digitálního produktového pasu, díky němuž lidé zjistí údaje potřebné pro opravy či recyklace zakoupených televizorů, telefonů či vybavení domácnosti. Státy také chtějí větším firmám zakázat likvidaci neprodaného textilu.

Konečnou podobu pravidel budou země v příštích měsících dojednávat s Evropským parlamentem, který svou vyjednávací pozici zatím neschválil.

Nové nařízení má aktualizovat dosavadní ekologické požadavky na výrobky, které EU přijala v roce 2009. Podle odhadů komise díky nim spotřebitelé ušetřili na 120 miliard eur (2,85 bilionu Kč) ročně a spotřeba energie na výrobu vybraných produktů klesla o desetinu. Aktuální návrh má vést k dalším úsporám energie přibližně odpovídajícím ročnímu objemu plynu dováženého z Ruska před začátkem invaze na Ukrajinu.

"Pokud chceme, aby se na trhu prodávaly skutečně udržitelné evropské produkty, musíme toto téma řešit od počátku, jímž je samotné provedení výrobků," řekla ke schválenému návrhu švédská ministryně energetiky, obchodu a průmyslu Ebba Buschová, jejíž země v současnosti Radě EU předsedá.

Výrobky by díky novým pravidlům mělo jít snáze opravit a také recyklovat. Země proti návrhu komise zpřísnily pravidla pro likvidaci oděvů a obuvi. Velkým firmám chtějí zakázat ničení neprodaných oděvů, což je dnes rozšířená praxe. Na firmy střední velikosti by se měl zákaz vztahovat po čtyřletém přechodném období, malé a nejmenší společnosti by měly mít ze zákazu výjimku.

Státy chtějí z působnosti pravidel vyjmout automobily s odůvodněním, že jsou pravidla jejich prodeje a recyklace upravována samostatně.

Výrobky, jichž se nová pravidla budou týkat, mají být opatřeny digitálními údaji o opravitelnosti a recyklovatelnosti produktu. Zákazníci by díky tomu měli mít dostatek údajů před nákupem nové věci, úřadům se tím zase usnadní kontroly a vynucování pravidel u výrobců.

