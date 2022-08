Státy se neshodly na dohodě o ochraně oceánů, jednání prý ale pokročila

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Podle deníku Le Monde se neshody týkají například způsobů, jak ustanovit oceánské rezervace, či systému hodnocení dopadů nových aktivit v oceánech na životní prostředí.

Státy se na konferenci OSN neshodly na dohodě o ochraně oceánů, uvedla agentura AFP. O dohodě, jež má regulovat využívání zdrojů v oceánech a posílit ochranu životního prostředí, se jedná na různých úrovních už 15 let. Poslední konference ale zaznamenala výrazný pokrok, shodují se diplomaté a nevládní organizace. Na uzavření dohody velmi naléhají ekologové, kteří poukazují, že jen jedno procento oceánů mimo národních jurisdikcí má nějaký stupeň ochrany.

Pátá konference OSN o ochraně oceánů jednala v New Yorku poslední dva týdny. Podle předsedkyně konference Reny Leeové státy nebyly nikdy tak blízko dosažení shody nad novou dohodou. "I když jsme udělali výborné pokroky, tak potřebujeme ještě trochu času k dosažení cíle," uvedla Leeová. Datum další konference stanoveno nebylo, zástupci států by se ale mohli znovu sejít do konce letošního roku.

Nová dohoda by se měla týkat částí oceánů mimo národní jurisdikce, to znamená nejméně 200 námořních mil (370 kilometrů) od pobřeží. To představuje zhruba 60 procent plochy světových oceánů. Tato část je v současnosti buď bez ochrany nebo ji regulují různé smlouvy, což činí systém ochrany málo přehledný. Nová smlouva by měla regulovat zacházení se zdroji v oceánech, například rybolov, a ochranu životního prostředí. Oceány jsou totiž klíčovým prvkem klimatu naší planety.

Podle deníku Le Monde se neshody týkají například způsobů, jak ustanovit oceánské rezervace, či systému hodnocení dopadů nových aktivit v oceánech na životní prostředí. Spory také přetrvávají o přerozdělení prostředků získaných z aktivit mimo národní jurisdikce mezi bohatými a chudšími zeměmi.

"Navzdory zklamání, že se nepodařilo dojednat v těchto dvou týdnech dohodu, považujeme dosažené pokroky za povzbuzující," uvedla zástupkyně neziskové organizace The Pew Charitable Trusts Liz Karanová. Výrazně kritičtější je mezinárodní ekologická organizace Greenpeace. Podle ní Spojené státy, Kanada či země Evropské unie nechtěly dosáhnout dohody, aby mohly nadále využívat oceány bez velkých omezení. Podle organizace jednání maří i Rusko. "Zatímco země jen mluví, tak oceány a ti, kteří jsou na nich závislí, trpí," uvedla organizace.

Kritické jsou také tichomořské ostrovní státy, které poukazují na to, že opakovaná jednání v New Yorku jsou i finanční zátěží pro jejich státní rozpočty.

Oficiální jednání o dohodě o ochraně oceánů začala v roce 2018, na neoficiální úrovni se ale dohodě mluví už posledních 15 let. Státy chtěly dosáhnout výsledku do roku 2020, což se nepodařilo mimo jiné kvůli epidemii covidu-19.

