Státy se rozcházejí v názoru na celosvětovou smlouvu o omezování plastů

Členové Organizace spojených národů (OSN) se v březnu dohodli na vytvoření smlouvy, která má řešit problém plastového odpadu. Liší se ale v zásadních otázkách, včetně toho, zda omezit výrobu plastů, postupně vyřazovat určité typy umělých hmot a harmonizovat globální pravidla.

První kolo jednání o celosvětové dohodě o plastech skončilo dohodou o ukončení znečištění plasty, ale země jsou rozdělené v názoru na to, zda by cíle a úsilí měly být globální a povinné, nebo dobrovolné a řízené jednotlivými státy, informovala agentura Reuters.

Více než 2000 delegátů ze 160 zemí světa se setkalo v Uruguayi na první z pěti plánovaných zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru (INC). Cílem jednání je vytvořit první právně závaznou dohodu o znečištění plasty do konce roku 2024.

Jednání postavilo proti sobě vysoce ambiciózní koalici zahrnující členy Evropské unie a země, včetně Spojených států a Saúdské Arábie, ve kterých se nacházejí největší petrochemické firmy a výrobci plastů.

Členové Organizace spojených národů (OSN) se v březnu dohodli na vytvoření smlouvy, která má řešit problém plastového odpadu. Liší se ale v zásadních otázkách, včetně toho, zda omezit výrobu plastů, postupně vyřazovat určité typy umělých hmot a harmonizovat globální pravidla. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že plasty jsou jen fosilní paliva v jiné podobě. Vyzval státy k omezení znečištění a výroby.

Součástí koalice s vysokými ambicemi je více než 40 zemí, včetně EU, Švýcarska, hostitelské Uruguaye a Ghany. Tyto země chtějí, aby smlouva byla založená na povinných globálních opatřeních, včetně omezení výroby. "Bez společného mezinárodního regulačního rámce nebudeme schopni řešit globální a zvyšující se problém znečištění plastem," uvedlo Švýcarsko ve svém stanovisku.

Tento přístup je v kontrastu s přístupem zemí jako USA a Saúdská Arábie, které prosazují, aby si závazky stanovovaly jednotlivé země samostatně. Washington uvedl, že chce, aby se pakt podobal struktuře pařížské dohody o klimatu, ve které si země samy stanovují cíle a akční plány pro emise skleníkových plynů. Saúdská Arábie pak chce smlouvu zaměřenou na plastové odpadky, která bude postavena "na přístupu zdola nahoru a bude vycházet z podmínek jednotlivých zemí". Podle kritiků by takový přístup globální dohodu oslabil.

Zástupci průmyslu na jednání vyzdvihovali zásadní roli plastů v každodenním životě. Podle nich by se smlouva měla zaměřit spíše na boj s plastovým odpadem než na opatření omezující výrobu plastů. "Doufáme, že nakonec výbor dojde ke stejnému závěru jako my, a to, že zvýšení recyklace nabízí nejlepší řešení pro snížení plastového odpadu," uvedl prezident a generální ředitel Svazu průmyslu plastů Matt Seaholm.

Ekologická skupina Greenpeace uvedla, že bez silné smlouvy by se produkce plastů mohla v příštích deseti až 15 letech zdvojnásobit a do roku 2050 ztrojnásobit.

I když se některé země rozcházejí v názoru na to, jaký přístup by měla smlouva zaujmout, někteří pozorovatelé uvedli, že se zdá, že roste shoda na tom, že znečištění plasty není jen o tom, že odpad končí v oceánu.

"Plasty už nejsou vnímány jen jako problém odpadků v mořích. Lidé diskutují o plastech jako o materiálu vyrobeném z chemikálií," uvedl poradce Mezinárodní sítě pro eliminaci znečišťujících látek Vito Buonsante.

