Stavba plavební komory Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanále jde podle plánu

Stavba nové plavební komory Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanále pokračuje podle harmonogramu, informoval tento týden na kontrolním dni ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Nová plavební komora umožní splavnění dalších sedmi kilometrů až do Hodonína. Jde o úsek, kde je tok přirozenou hranicí mezi Českem a Slovenskem. Díky stavbě za 340 milionů korun by měly první lodě doplout do Hodonína v roce 2026.

Stavba začala loni v srpnu. "Jde o nejvýznamnější investici na dopravních cestách v rámci České republiky, ta stavba ale není jediná. V tuto chvíli probíhá více než deset důležitých projektů v režii našeho Ředitelství vodních cest, jak na Vltavě, na Labi tak tady na Baťově kanále. Stavba probíhá podle harmonogramu, daří se vše naplňovat," uvedl Kupka. Doplnil, že ve zkušebním provozu by nová plavební komora měla být na konci příštího roku, běžně splavná pak v plavební sezoně 2026.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) stavbu na česko-slovenských hranicích ocenil jako projekt, který je dalším důkazem dobrých vztahů mezi Českem a Slovenskem. Doplnil, že s Povodím Moravy pracují na dalších budoucích stavbách, kdy v plánu jsou opravy plavebních komor v celé délce Baťova kanálu. "Dokončili jsme opravu plavební komory Spytihněv a chceme pokračovat tak, abychom tu infrastrukturu Baťova kanálu měli v takové kvalitě a na takové úrovni, abychom i nadále mohli provozovat tento skvělý turistický cíl," uvedl Výborný.

Plavební komora Rohatec/Sudoměřice bude překonávat výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem Sudoměřice na Baťově kanále a hladinou Moravy. Součástí stavby jsou také rozsáhlá environmentální opatření. Vznikne přeložka regionálního biokoridoru na české straně, který tvoří vegetační pás s drobným tokem. Po dokončení bude ekologická stabilita území vyšší a biodiverzita území bude minimálně stejná. Nové biotopy mají v budoucích letech postupně převýšit současnou ekologickou hodnotu biotopů na říčce Radějovce a stavba také vyřeší dnešní migrační neprostupnost říčky.

Zatímco dnes musejí lodě končit v přístavu Skalica, v budoucnu budou moct plout až do Hodonína, kde má do několika let vzniknout velkokapacitní přístav. Díky němu bude moct město více těžit z cestovního ruchu. Stavba má zároveň odlehčit nejvytíženějším úsekům kanálu a umožnit více lodím splouvat z Petrova do Skalice.

Baťův kanál je dnes splavný na 54 kilometrech mezi Otrokovicemi a slovenskou Skalicí. Ročně jej navštíví okolo 85 000 lidí a jejich počet po sezonách poznamenaných covidovou pandemií znovu roste. Do roku 2030 se také počítá s tím, že na severu bude splavný až do Kroměříže.

