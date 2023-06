Anyr 26.6.2023 12:30 Reaguje na smějící se bestie

No a tak dále.

Pro zajímavost odpověď AI na mou otázku:

Q: Jak kdysi vypadalo území, kde je v současnosti Česká republika?



A: Před tisíci lety, když se začalo území České republiky osidlovat, byla převážná část kraje pokryta lesy a vlhkými oblastmi, jako jsou například mokřady a rašeliniště. Terén byl také výrazněji členitý a kopcovitý než dnes. S postupem osídlování a rozvojem zemědělství došlo ke změnám krajiny, některé lesy byly káceny a obhospodařované plochy se staly převážně pastvinami a poli. Změny krajiny pokračovaly v důsledku průmyslové revoluce, urbanizace a stavební činnosti.



Evropa byla kdysi kontinentnem lesů a mokřadů, zvláště pak území, kterému dnes říkáme "naše země". Pak přišel člověk nablbý, vše zničil, pak si uvědomil, že ouha, a ve své blbosti to ničení akceleruje :D

Ale hloupost lidí je stejně nekonečná jako Vesmír, jak praví klasik :))

Největší zločiny komunismu v ČR jsou to, že lidem sebrali duši, mozek a ničení přírody ve jménu lidského zájmu považovali za super věc. Jen je otřesné, že jejich odkaz tu stále ještě žije :)

