Stavební zákon zřejmě umožní snáze získat vyjádření některých úřadů

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Stavebníci by se mohli snáze a rychleji dostat ke stavebnímu povolení. Umožnit jim to má postup, kdy stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat i takzvané jednotné environmentální stanovisko (JES) podle zcela nového zákona. Na konci by mělo být jen jedno razítko pro stavebníka. Stavební úřad by mohl také v případě potřeby vyvolat jednání s dotčenými úřady a stavebníkem. S těmito změnami počítají pozměňovací návrhy sněmovního výboru pro veřejnou správu k vládní novele stavebního zákona, která především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu. Novelu včera Sněmovna projednala ve druhém čtení. Stejně tak včera poslanci projednali a do třetího čtení propustili návrh nového zákona o JES, který s novelou stavebního zákona souvisí. Tato změna stavebního práva by mohla i rozšířit účast veřejnosti v některých bodech stavebního řízení. Místopředsedkyně Sněmovny a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) i předseda sněmovního podvýboru pro bytovou politiku a výstavbu Jiří Havránek (ODS) řekli ČTK, že pozměňovací návrh výboru připravila opozice společně s koalicí a výbor ho poté hladce schválil. Také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) poslancům řekl, že návrh byl předložen napříč politickým spektrem a má zrychlit stavební řízení. Znamená to, že by stavební zákon nemusel být v ohrožení v každém volebním období po změně politické reprezentace, míní Dostálová. "Stavebník se může hned dozvědět, že je takový problém s ochranou veřejných zájmů, že je to nepovolitelné," popsala Dostálová pro ČTK jednu z navrhovaných změn. "Co to znamená pro stavebníka: jedno podání a na konci jedno razítko," řekl ČTK Havránek. Dostálová však poukázala na to, že i navzdory shodě nad pozměňovacím návrhem výboru a zahrnováním úřadů pro povolovací procesy zůstane i nadále nezastupitelnost úředníků z jednotlivých úřadů. Změna zákona také podle ní nevyřeší takzvanou systémovou podjatost úředníků. Nebudou také vymahatelné lhůty. Právě vymahatelnost lhůty v novém stavebním zákoně měla podle bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) zrychlit stavební řízení. Tehdejším opozičním stranám, které po volbách v roce 2021 vytvořily nynější vládní koalici, se však nový stavební zákon nelíbil. Protestovaly hlavně proti tomu, že stavební úřady mají zcela přejít pod stát. Vzniknout měl Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízené krajské stavební úřady. Nynější vládní koalice nejprve prosadila roční odklad vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a nyní přišla s novelou, která ho zcela ruší a nechává stavební úřady pod obcemi. Vládní novela z původního zákona ponechala Specializovaný a odvolací stavební úřad. Tento úřad má mít na starosti především strategické stavby, jako jsou například dálnice nebo elektrárny. Nově se má tento úřad přejmenovat na Dopravní a energetický stavební úřad, podřízený bude ministerstvu dopravy. Sněmovna projednává novelu stavebního zákona současně s návrhem zákona o JES a souvisejícím změnovým zákonem. Pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu ke změnovému zákonu mohl opět umožnit větší zapojení veřejnosti do stavebního řízení v pozměňovacím návrhu k zákonu o ochraně přírody a krajiny. "Ten znovu vrací veřejnosti možnost, aby se při povolování staveb zapojila do řízení, která se týkají kácení dřevin či výjimek ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů živočichů," uvedla v tiskové zprávě předsedkyně výboru pro životní prostředí Jana Krutáková (STAN). Na poslance se obrátilo na 150 zástupců spolků s výzvou, aby obnovili účast veřejnosti ve stavebním řízení. Sněmovní výbory doporučily, aby nový zákon o JES začal platit až od ledna příštího roku místo letošního 1. července. V novele stavebního zákona doporučil hospodářský výbor, aby se mezi veřejnou infrastrukturu a zařízení sloužící veřejné potřebě zařadily i dobíjecí stanice nebo zásobníky plynu. Navrhuje také snazší budování podzemních optických veřejných sítí. Výbor pro veřejnou správu navrhl snazší budování zázemí pro lesní mateřské školy. Navrhuje také, aby stavební úřady mohly nařídit odstranění stavby, která je v rozporu s územně plánovací dokumentací. Jen k novele stavebního zákona vznesli poslanci na dvě desítky návrhů změn. Podle Platformy po zdravý stavební zákon, která zastupuje například Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Českou komoru architektů a Asociaci developerů, může přinést návrh změny k lepšímu proti původní verzi novely, pokud budou dodrženy politické sliby. V oblasti zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu ale mohlo podle platformy vzniknout důslednější a účinnější řešení. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

