Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Automobilová skupina Stellantis hodlá v Evropě od roku 2030 prodávat pouze elektromobily. Firma to uvedla vsvého strategického plánu. Dodala, že podíl elektromobilů na jejím celkovém prodeji ve Spojených státech by se měl do roku 2030 vyšplhat na 50 procent.

Stellantis hodlá do roku 2030 rozšířit svou nabídku elektromobilů na více než 75 modelů a dosáhnout prodeje pěti milionů elektromobilů ročně. Do roku 2038 chce pak firma dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality.

Skupina Stellantis vznikla začátkem loňského roku spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Fúze přivedla dohromady značky francouzské skupiny Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram.

Skupina Stellantis, která je čtvrtým největším výrobcem automobilů na světě, hodlá do roku 2030 zdvojnásobit své roční tržby na 300 miliard eur (zhruba 7,6 bilionu Kč). V loňském roce automobilka zvýšila tržby o 14 procent na 152 miliard eur a téměř ztrojnásobila čistý zisk na 13,4 miliardy eur.

reklama