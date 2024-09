Strašice na okraji CHKO Brdy se za deset let rozrostly o pětinu na 3000 obyvatel

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ve Strašicích na Rokycansku na okraji Chráněné krajinné oblasti Brdy přibyla za deset let pětina obyvatel. Dnes jich tam žije téměř 3000 a chtějí se tam stěhovat další lidé z Plzně i Prahy, kam dojedou do práce díky blízkosti dálnice D5 za 35 minut. O 17 parcel v nové bytové zóně byla poptávka trojnásobná. Kvůli stěhování nových obyvatel musí obec příští rok rozšířit čistírnu odpadních vod za 22 milionů korun. ČTK to řekl starosta Jiří Hahner (ODS). Zájem veřejnosti o CHKO Brdy, která byla zpřístupněna v lednu 2016, je každý rok větší."Zájem o Strašice je dán atraktivitou území, protože jsme Brdech a máme kousek na dálnici, která zajišťuje dostupnost práce," uvedl. Stěhují se tam hodně lidé z Prahy, kteří pracují na západní straně - na Zličíně nebo Smíchově, kde jsou autem za půl hodiny.

"Máme dvě nová sídliště a nové stavební zóny plus další rozvojové plochy na bydlení," řekl starosta. Ve velkých kasárnách, které stát převedl na obec, je pět objektů dohromady se 110 byty, které jsou všechny plné. "Teď se dobuduje v posledních čtyřech objektech dalších 100 bytů," uvedl. Jde o bývalé ubikace mužstev. Všechny budovy v kasárnách tak budou využité.

Obec kompletně zasíťovala už druhou stavební zónu pro 17 rodinných domů ve směru na Hořovice, které už se prodávají za cenu podle znaleckého posudku - 2000 Kč/m2 plus DPH. "Zájem byl obrovský," uvedl Hahner.

Prodej bytů zaplatí obci náklady na infrastrukturu, do níž zatím dala 14 milionů Kč, ale ještě musí dodělat silnice. "Letos se nám podařilo dotáhnout regulační plán pro další výhledovou stavební zónu," řekl. První zóna měla 15 parcel a dalších 15 domků dosud vzniklo mimo zóny uvnitř obce na soukromých pozemcích. Obec si stále drží 400 bytů, které pronajímá za 65 Kč za metr čtvereční. Vše, co vybere, dává do údržby, oprav a investic.

Strašice připravují na příští rok pro obec velkou investici do zvýšení kapacity čistírny odpadních vod za 22 milionů korun, na niž zatím získaly šest milionů od Státního fondu životního prostředí. "Měli jsme čističku na 2500 ekvivalentních obyvatel. Protože jsme teď s necelými 3000 obyvateli druhý největší sídelní útvar na Rokycansku po Rokycanech, máme to do roku 2027 jako povinnost určenou orgány životního prostředí," uvedl starosta. Obec už má stavební povolení, dodavatele a řeší financování. O pomoc požádá nové vedení kraje. Projektovaná kapacity větší čistírny bude na 3500 ekvivalentních obyvatel. "Mohla by vydržet desítky let, uvidíme," dodal.

