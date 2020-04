Stravovat se lokálně? Pro většinu světa to je jen zbožné přání

Jan Hrbek 21.4.2020 08:57 Reaguje na Katka Pazderů

Přesně tak - studie vychází z předpokladu nezměněných stravovacích návyků obyvatel planety. Prostě že Evropan si dá 2x týdně rýži a sní kilo banánů a Thajec si dá obden kukuřičnou tortillu s fazolema. Pokud by se ale lidé vrátili k lokálním potravinám, ta procenta by byla úplně jinde a pestrost jejich stravy by se třeba zas až tak nesnížila. Možná dokonce, pokud by se vrátili k celému původnímu širokému spektru ovoce a zeleniny, která se dříve - před globalizací - v těch kterých končinách pěstovala a konzumovala, by se jejich jídelníček i výrazně obohatil. Spousta odrůd ovoce, zeleniny i sytících plodin celosvětově zmizela.. Jen těch odrůd banánů co bývalo - teď celý svět jí jen cavendish. Cili přesně jak píšete - studie nemohla vyjít nijak pozitivně, pokud by se nepočítalo se změnou jídelníčku.



