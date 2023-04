Strážci v Moravském krasu ukládali pokuty, obytné vozy parkovaly, kde neměly

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Strážci přírody v Moravském krasu měli o víkendu napilno, slunečné počasí totiž vylákalo do přírody spoustu lidí, a to i ty, kteří nerespektovali pravidla. Některé vozy tak parkovaly na loukách, horolezci na Býčí skále zase rušili sokoly. Strážci uložili zhruba desítku pokut. Na jejich webu o tom informoval Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Pěkné počasí vylákalo do přírody značné množství návštěvníků především v sobotu. Našli se ale tací, kteří nerespektovali pravidla chování ve zvláště chráněných územích. V sobotu ráno v loukách daleko od silnice u Vavřince parkovala dvě auta a dvě mladé rodiny tam tábořily. To byly první dvě pokuty.

"V poledne mladý pár horolezců nerespektoval cedule a pásky označují uzavřený prostor s hnízdištěm sokola stěhovavého u Býčí skály a 'horolezil' navíc v národní přírodní rezervaci v době, kdy zde horolezectví není zákonně povoleno. Strážci naštěstí hnízdo střeží, a to byly další dvě pokuty," uvedl Tůma.

Večer strážci přírody zjistili za lomem Velká dohoda daleko mimo legální parkoviště a daleko od silnice v loukách čtyři parkující obytné vozy. Třem řidičům udělili pokutu na místě, čtvrtý nepřítomný řidič nebo majitel bude předvolán.

S mírným ochlazením v neděli ubylo návštěvníků. Odpoledne si někdo zapálil oheň v přírodní památce Rudice - Seč, to vyřídili policisté. Louku u závrtu "Dolina překvapení" daleko od Ostrova i od silnice si pak za parkoviště vybral velký obytný vůz, strážci tak uložili další pokutu.

Strážci přírody mohou na místě uložit pokutu až 10 000 korun. Ročně jich uloží desítky, výjimkou byl rok 2020, kdy jich dali asi 140. Do přírody totiž tehdy v době vládních omezení společenských akcí, kultury či sportování zamířili podle ochranářů i lidé, kteří nevěděli, jak se v ní chovat. Nejčastěji chybovali při vjezdu auty do chráněné oblasti a parkování v místech, kde je to zakázáno.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich. Loni je navštívilo kolem 300 000 turistů.

reklama