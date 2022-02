Strážníci v Karviné našli mrtvého vlka, nyní se tělo bude zkoumat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Městská policie Karviná Podle Lukavského se vlci v okolí nálezu nachází ve Slezských Beskydech a pak také v Moravskoslezských Beskydech.

Mrtvou samici vlka našli strážníci v kolejišti v Karviné. Zvíře si převzali odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří se nyní snaží o samici zjistit bližší informace. ČTK to řekl Jan Lukavský z Regionálního pracoviště SCHKO Poodří. Podle něj se mladá samice mohla do místa dostat při hledání nového teritoria.

Strážníci dostali oznámení o nálezu mrtvého zvířete na kolejové trati u Staroměstské ulice v neděli odpoledne. "Na místě strážníci zjistili v kolejišti sražené zvíře, které se nápadně podobalo vlkovi. Na místo byl přivolán myslivec, který potvrdil domněnku strážníků. Jelikož se jedná o chráněný druh, tak byl přivolán odborník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který na místě potvrdil, že se jedná s největší pravděpodobností o mladou fenu vlka obecného," uvedla na facebooku městská policie.

Podle Lukavského se vlci v okolí nálezu nachází ve Slezských Beskydech a pak také v Moravskoslezských Beskydech. "Vlk dokáže za den překonat hodně velké vzdálenosti. Toto je nejspíš mladý vlk, který si teprve hledal nějaké své teritorium. Nabízí se to, že přešel z nějakého nejbližšího území, kde se vlk pravidelně vyskytuje, ale také mohl přejít úplně odjinud. Na to by pak měla odpovědět až genetická analýza," řekl Lukavský.

Veterinární ústav v Brně bude provádět pitvu, která by měla vyloučit případné pytláctví a objasnit příčinu smrti. "Současně byl odebrán vzorek DNA. Jakmile bude zpracován, tak nám řekne, k jaké populaci vlka nalezený jedinec náležel," řekl Lukavský. Přesněji tak bude rovněž možné určit, odkud mohlo zvíře pocházet. "Vlk byl nalezen na železnici, což je v naší krajině ideální koridor pro zvěř. Kolem železnice jsou většinou nějaké stromy a 'příroda', takže se tam zvířata cítí bezpečněji, takže železnice se vyloženě nabízela," podotkl Lukavský. Nedaleko nálezu mrtvého vlka byly remízky a les, není tak podle něj vyloučeno, že samice, která podle předpokladů nebyla starší dvou let, šla právě podél železnice. V lednu byl mrtvý samec vlka nalezen také v Olšanech u Prostějova. Zvíře bylo pravděpodobně usmrceno při přechodu silnice.

