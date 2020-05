Studenti se vracejí do ulic s tématem klimatické krize

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Fridays For Future Štafeta za klima - stávka za klima v době epidemiologických opatření. Akce na Zelném trhu v Brně.

Středoškoláci a středoškolačky z hnutí Fridays For Future dnes odstartovali sérii akcí pod názvem Štafeta za klima. Chtějí do veřejného prostoru opět vnést problematiku změn klimatu, která byla v posledních měsících opomíjená kvůli pandemii koronaviru. Touto štafetou chějí zdůraznit nejpalčivější problémy, se kterými se Česká republika v souvislosti s klimatem potýká.

V reakci na současnou situaci se organizátoři a organizátorky snaží minimalizovat možné šíření nákazy, akce se tedy budou konat netradičně bez přítomnosti stávkujících.

Štafetu za klima zahájilo hnutí v Brně. Uspořádalo dnes na Zelném trhu akci, na níž vystavili transparenty, které si studentky a studenti na stávky běžně přináší. Chybějící podporovatelé hnutí byli symbolicky vyjádřeni botami, které u transparentů studenti zanechali.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Fridays For Future Štafeta za klima 22. 5. v Brně.

Středoškoláci v České republice stávkují od loňského března. Stávky za klima ke konci léta roku 2018 zahájila tehdy patnáctiletá Greta Thunberg. Jejich účastníci požadují okamžité, rychlé, efektivní a spravedlivé řešení klimatické krize. Stávek se zúčastnily tisíce lidí po celé České republice.

Jedním z hlavních témat, které studenti a studentky zdůrazňují, je nutnost dbát při obnově ekonomiky na životní prostředí. “Nesouhlasíme se slovy premiéra Babiše, že klima se teď musí kvůli koronaviru odložit. Opatření spojená s pandemií končí, klimatická krize pokračuje. Ekonomiku musíme nastartovat zeleně, veřejné výdaje na podporu ekonomiky by měly směřovat primárně do čistých a udržitelných sektorů,” řekla za hnutí Fridays For Future Emma Novotná.

A protože nejvýraznějším projevem klimatických změn v ČR je sucho, vyjadřují se studenti i k němu. “Českou republiku letos čeká nejhorší sucho za posledních pět set let. Není přitom novinkou, že jednou z příčin sucha je právě klimatická krize způsobená vypouštěním skleníkových plynů do atmosféry. Je proto potřeba začít emise snižovat. Zároveň je nutné efektivně zadržovat vodu v krajině, například zmenšováním lánů, obnovou mezí a remízků a podporou biodiverzity," řekla mluvčí hnutí Eliška Sáčková.

