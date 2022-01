Studentka liberecké univerzity slibuje revoluci v praní, místo prášku papírky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Photographee.eu / Shutterstock Třiadvacetiletá studentka textilní fakulty chtěla původně vyvinout vlastní prací prostředek, při rešerších ale objevila, že podobný už má patent a lze ho koupit v Kanadě a USA. Rozhodla se ho proto přivést na český trh.

Revoluci v praní slibuje studentka Technické univerzity v Liberci Petra Doubková - prací prostředek v podobě malého papírku místo prášku, gelu nebo kapsle. Původně kanadský patent se studentka snaží prosadit na českém trhu pod názvem EcoHaus. Za projekt získala v soutěži start-upů liberecké univerzity cenu libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink spojenou s šekem na 25 500 korun. Na zahájení výroby to ale nestačí, proto rozjela kampaň na portálu Hit Hit

"Prací prostředek v papírku je vyrobený v ultrakoncentrovaném množství a nalepený na celulóze. Složky jsou vybrané tak, aby nebyly toxické vůči přírodě a jsou natolik šetrné, že papírek lze použít i k ručnímu praní. Papírek neobsahuje žádný výplňový materiál, jako je například v prášcích, nebo vodu, která je v gelu," řekla ČTK Doubková. Obsahuje jen účinné složky a jeden papírek velký zhruba jako vizitka díky tomu podle ní stačí na vyprání šesti až sedmi kilogramů prádla.

Díky vysoké koncentraci bez výplní a vody jsou prací papírky výrazně lehčí a skladnější než běžné prací prostředky, znamená to výrazně menší množství obalů, které jsou zátěží pro životní prostředí. Papírek se velmi rychle rozpouští i ve studené vodě, kterou promění v mírně zakalený gel, lze je tak použít i při praní při nízkých teplotách nebo ve studené vodě. "Kamarádi, kteří to vyzkoušeli, si to nemůžou vynachválit, protože nikde nejsou žádné stopy prášku, všechno se rozpustí a to prádlo je hebké. Vyperou lépe než s běžnými prostředky, které jsou tu k dostání," dodala.

Třiadvacetiletá studentka textilní fakulty chtěla původně vyvinout vlastní prací prostředek, při rešerších ale objevila, že podobný už má patent a lze ho koupit v Kanadě a USA. Rozhodla se ho proto přivést na český trh. Na rozjezd výroby potřebuje 450 000 korun, zatím má zhruba osm procent. V kampani na Hit Hit mohou lidé studentce na výrobu přispět, objednat si balíček s papírky na 60 praní nebo například poslat balíček s pracím prostředkem jako pozornost zdravotníkům, policistům, hasičům, ale také třeba seniorům. "Pokud se vyberou peníze navíc, chtěla bych pokračovat vlastním výzkumem a rozšířit nabídku třeba o aviváž v papírku nebo univerzální čisticí prostředky," dodala.

V soutěži start-upů Technické univerzity Liberec se letos představilo 11 projektů, porota ocenila šest z nich. Uspěl také například projekt "(A)TOP život" Inky Teschinské zaměřený na lidi s atopickým ekzémem. Porota ocenila mimo jiné i projekt hydroponického pěstování BeeHydro. "Letos se v soutěži nevyhlašovalo pořadí vítězů, každý ze šesti porotců zastupujících jednotlivé sponzory vybral svého favorita, jehož nápad se rozhodl podpořit," řekl ČTK mluvčí univerzity Radek Pirkl.

