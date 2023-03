Studie: Mikroplasty ve světových oceánech úhrnem váží kolem dvou milionů tun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vzorky odebrané v letech 1979 až 2019 odhalily rychlý a bezprecedentní nárůst plastů v oceánech od roku 2005.

Mikroplasty ve světových oceánech úhrnem váží kolem dvou milionů tun; znečištění oceánů drobnými plastovými částicemi od roku 2005 prudce vzrostlo a nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo zpomalit. Uvádí to studie neziskového organizace 5 Gyres Institute, na kterou upozornila agentura Bloomberg. Na hladině oceánů podle ní plave přes 170 bilionů drobných plastových částic. Mnohé z nich se do světových oceánů dostaly až po roce 2004, píše hlavní autor článku Marcus Eriksen.

Na studii se podíleli i výzkumníci z dalších organizací a univerzit. Množství plastů plovoucích v oceánských proudech se dříve pokusili odhadnout v roce 2014. Aktualizovaný dokument se zakládá na údajích ze značně rozšířeného souboru vzorků (téměř 12.000) z oceánů po celém světě.

Vzorky byly odebírány tažením sítě s mimořádně drobnými oky několik kilometrů po hladině oceánu, aby bylo možné určit průměrné množství částic na kilometr vody. Počítačový model posléze analyzoval, jak se plasty koncentrují, když opouštějí řeky, pobřeží a lodní trasy. Na základě toho vědci odhadli množství plastů ve světových oceánech.

Vzorky odebrané v letech 1979 až 2019 odhalily rychlý a bezprecedentní nárůst plastů v oceánech od roku 2005. Podle Eriksena k tomu přispělo několik faktorů: prudký nárůst celkové produkce plastů, přibývání mikroplastů a nedostatek mezinárodních zákonů, které by se zabývaly znečištěním moří. "Potřebujeme preventivní strategie a nezaměřovat se jen na čištění a recyklaci. Musíme najít náhradu za plasty na jedno použití, protože recyklace prostě nefunguje," zdůrazňuje Eriksen.

Světové oceány jsou zdrojem poloviny kyslíku na planetě, pohlcují více než třetinu emisí oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv a poskytují obživu miliardám lidí. Sužuje je však nadměrný rybolov, plastový odpad a okyselování.

Na počátku tohoto měsíce se vyjednavači členských zemí OSN dohodli na podobě mezinárodní smlouvy o ochraně oceánů, o které se jedná již 15 let. Smlouva označovaná odborníky i politiky za přelomovou má pomoci zachovat mořskou biodiverzitu a zajistit její udržitelné využívání.

Dohoda, která se týká hlavně ochrany volných moří, podléhá ratifikaci členskými zeměmi OSN. Jejím hlavním cílem je zajistit, aby se v budoucnosti nejméně 30 procent plochy oceánů zařadilo mezi chráněné oblasti. Nezastaví ovšem znečištění moří plasty, které je z velké části způsobeno splachy z pevniny. Země se sice dohodly, že vypracují koncepci globální dohody o plastech, ale žádnou dosud neuzavřely. Druhé kolo jednání OSN o plastech se uskuteční letos na jaře.

