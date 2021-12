Studie: Přechod k elektroautům v EU ohrožuje statisíce míst ve výrobě součástek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přechod od automobilů se spalovacími motory k elektromobilům by v Evropské unii mohl vést k zániku zhruba půl milionu pracovních míst ve výrobě automobilových součástek. Tuto ztrátu by však téměř z poloviny mohl vykompenzovat vznik nových pracovních příležitostí v produkci součástek pro elektromobily. Vyplývá to ze studie, kterou pro evropskou asociaci dodavatelů automobilových součástek a systémů CLEPA vypracovala poradenská společnost PwC.

"Studie podtrhuje rizika, která přechod k elektromobilům představuje pro živobytí statisíců lidí," uvedla generální tajemnice asociace CLEPA Sigrid de Vriesová. Upozornila rovněž, že dodavatelé automobilových součástek zajišťují většinu výrobních pracovních míst v automobilovém průmyslu.

Evropská komise navrhuje úplný zákaz prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Podle studie by v takovém případě ve výrobě součástek pro tato auta mohlo do roku 2040 zaniknout 501.000 pracovních míst. V produkci součástek pro elektromobily by naopak mohlo vzniknout 226.000 nových míst. Celkově by tak zaniklo 275.000 pracovních míst, píše se ve studii.

