Sucho je na 12 procentech území Česka, mají však přijít srážky

Některý z pěti stupňů sucha je momentálně na 12 procentech území České republiky, což je o 10 procent víc než před týdnem. V aktuální analýze to uvádí portál Intersucho.cz. Počínající sucho je na aktuální mapě vidět zejména v jižních Čechách a na severu jižní Moravy, na jihu Čech se objevují i území s mírným a výrazným suchem, jde ale o 1,4 procenta, respektive 0,4 procenta celkového území Česka.

Vědci stanovují úroveň sucha jako aktuální poměr nasycenosti k průměrné nasycenosti v daném období za roky 1961 až 2010. Intenzita sucha v povrchové vrstvě do 40 centimetrů se v uplynulém týdnu mírně rozšířila, intenzita sucha v hlubší vrstvě se v podstatě nezměnila.

"V dalších 10 dnech modely slibují hodně srážek. Může spadnout i více než 50 mm. Počáteční tropické teploty vystřídá velice brzy hodnoty obvyklé pro současné období a to by mělo vydržet až do konce května," uvedli vědci na portále Intersucho.

Podle klimatologa Pavla Zahradníčka z Intersucha je letošní jaro chladnější než obvykle. Zatímco březen byl teplotně průměrný, duben byl teplotně pod normálem a zařadil se mezi ty nejchladnější za posledních 60 let. V důsledku chladnějšího počasí je opožděná vegetace, avšak výhodou je výrazně nižší riziko jarního sucha, jelikož se v důsledku nižších teplot vypařuje méně vody. I když bylo srážek na Moravě a jihu Čech od začátku roku méně než obvykle, díky přijatelným teplotám se tam půdní sucho zásadně nerozvinulo. Tím, že je vegetace opožděná, také později začala čerpat vodu z půdy.

