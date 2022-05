Summit EU se shodl na embargu, které se dotkne většiny dovozu ruské ropy

Kamil Krabice 31.5.2022 12:40

Takže díky Ods a Pirátům najedou pivovary na lehký topný olej!! :(

„Spousta lidí si dá o pár piv méně, nebo si dají levnější desítku,“ říká pivovarník a zednář Stanislav Bernard. Bojí se, že z návštěv hospod se v Česku může stát raritní a výjimečná záležitost. Prodej sudového piva totiž výrazně padá.



A umíte si představit fungování bez ruského plynu?



Ne. Upřímně, neumím. Jsem naprosto přesvědčen, že my jako země, která je na ruském plynu dnes závislá ze sta procent, tak pokud někdo tvrdí, že by se to zvládlo – no, zvládlo… Ale ekonomika by se podle mého nepropadla, ale rozpadla. Je spousta a spousta firem, které by musely zavřít výrobu. To by byl nekonečný problém.

Kolik času tedy potřebujete, abyste tu alternativu našli?

My se snažíme, abychom tu alternativu měli v reálném čase. V řádu měsíců. Pro nás může být alternativa lehký topný olej. Jenže kde je napsáno, že když nebude ruský plyn, že bude lehký topný olej.

