Miroslav Vinkler 27.9.2022 10:49

Je nepravděpodobné, že by úniky na plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2 mezi Ruskem a Německem byly způsobeny nehodou. Tomas Kåberger, profesor průmyslové energetické politiky na Chalmers University of Technology.



I když by taková infrastruktura mohla být teoreticky poškozena, když lodě zakotvily, je nepravděpodobné, že by takové nehody postihly několik plynových potrubí v Baltském moři současně, říká Tomas Kåberger.

https://omni.se/

-------------

Mohl by to být ruský útok pod falešnou vlajkou . https://www.tagesspiegel.de/

------------------

Uniká z plynovodů Nordstream 1 a 2 jižně od Bornholmu. Úniky plynu byly nalezeny na třech různých místech, říká Tobias Nicander, manažer námořní záchrany na námořní správě Ekot.

/ https://sverigesradio.se/

------------------

Obě trasy dodávek plynu do Evropy po dně Baltského moře byly znemožněny. Nejprve došlo k vážné nehodě na Nord Stream 2, který nebyl nikdy uveden do provozu. Tlak v jedné ze dvou linií plynovodu u dánského ostrova Bornholm prudce klesl. Příčina úniku se stále vyšetřuje, ale mluvčí provozovatele projektu Nord Stream 2 AG už řekl, že se podél potrubí "pravděpodobně někde objevila díra". Večer 26. září se vešlo ve známost o poklesu tlaku v obou větvích plynovodu Nord Stream 1, důvod je zatím neznámý. Oprava, pokud vezmeme v úvahu podobné případy, může trvat až několik let, říkají analytici.

Sergej Kondratiev, zástupce vedoucího ekonomického oddělení Institutu energetiky a financí, poznamenává, že je nyní obtížné říci, co se přesně stalo, ale míra poklesu tlaku - z 300 na 7 barů, pravděpodobně naznačuje, že to není jednoduchá netěsnost (v důsledku špatně svařeného švu). ), ale např. o výbuch.

---------------------------

https://www.kommersant.ru/doc/5582075





Můžeme se těšit na skutečně krutou zimu. Poděkování patří ekomagorům v Bruselu a zeleným skopčákům v Berlíne, kteří nás plánovaně zbavili stabilních zdrojů energií.

Hanzl do pozoru - budete točit vrtulemi od prosince do března!

