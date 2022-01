Svět je podle apokalyptických hodin stále 100 vteřin před zničením

Pavel Hanzl 21.1.2022 12:25

Faktem ale je, že situace se průběžně zhoršuje. Emise CO2 se nedaří ani stabilizovat, tj. zabránit eskalaci, natož je snižovat.

Příčinou jsou hlavně uhláky z Číny, koronáč původem z Číny a energetická krize, způsobená hlavně Putinem.



V jaderné oblasti se to silně zhoršilo, příčinou je Putin a jeho agrese proti Ukrajině.



Takže ty celosvětové problémy vytváří současní nebo ex komunisti. Kdyby pan Karel Marx viděl, jaký vyloženě vražedný systém z jeho komunismu ti šuldové udělají....a to je proti Maovi a Stalinovi pohodička....

