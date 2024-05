SVOL: Dřeva na trhu je méně díky menším kůrovcovým škodám, ceny mírně stouply

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Škody způsobené kůrovcem v lesích byly loni nižší než v předchozích letech, těžba dřeva klesla. Díky jeho úbytku na trhu jsou ceny pro lesníky příznivé, provozovatelům pil se ale tolik nedaří. Loni nastartovaný společný obchod se dřevem by přesto bylo potřeba zvýšit, aby soukromí vlastníci při prodeji posílili své postavení, řekl na konferenci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ve Stříteži u Jihlavy to ČTK řekl jeho předseda Jiří Svoboda.Zásadní je teď podle Svobody to, v jaké podobě budou schválené chystané novely zákonů týkající se hospodaření v lesích. "Taková koncentrace zásadních témat už tady dlouho nebyla," řekl. Spolu se zákony o lesích a o myslivosti podle něj bude mít dopad na lesníky novela zákona o ochraně přírody a evropské nařízení proti odlesňování. "Doufejme, že se tu účinnost podaří odložit," uvedl Svoboda k naposledy jmenovanému nařízení, které by podle něj lesníky zatížilo dalšími povinnostmi co se týče evidencí a geolokací.

V návrhu novely zákona o lesích podle Svobody SVOL postrádá podporu sdružování vlastníků lesů a změnu státní správy, co se týče lesů. Obojí by například pomohlo podstatně lépe řešit situaci v lesích ČR, co se týká kůrovce, podotkl.

Sdružení před rokem založilo společnost SVOL obchodní, s.r.o., která začala vykupovat a prodávat dřevo. Zahájila činnost loni v dubnu, za loňská tři čtvrtletí obchodovala zhruba se 160 000 metry krychlovými dřeva. "Budeme letos chtít zobchodovat víc. Abychom dosáhli nějakého postavení na trhu, tak potřebujeme násobky toho objemu, abychom byli považováni za významného obchodníka," řekl Svoboda.

Hospodaření obchodní společnosti za rok 2023 podle něj skončilo v černých číslech, tedy v plusu. "V dnešní době rozbíhat novou firmu, etablovat ji na trhu, není jednoduché, to se povedlo," upozornil.

Ceny dřeva jsou podle předsedy nižší než v roce 2022, ale lesníkům zajišťují dobré příjmy. "Ceny dřeva jsou relativně vysoko, byť se pilařům příliš nedaří," uvedl. U kulatiny v letošním druhém čtvrtletí platby i mírně stouply. Uvedl, že kvalitní smrková kulatina stojí okolo 2600 korun za metr krychlový, což je cena v místě odvozu v lese. Některé lesní podniky už ale kvůli kůrovcové kalamitě nemají moc co těžit.

Jestli kůrovcová kalamita ve smrkových lesích skončila, se podle předsedy uvidí za několik týdnů. Nynější ochlazení po začátku letoška s nadprůměrnými teplotami je pro lesy příznivé, ale narašené stromy poškozují mrazy.

SVOL má 729 přímých členů s celkovou výměrou 555.000 hektarů lesa, což je 21 procent výměry všech lesů v ČR.

