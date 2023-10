Svratka v Brně po letech zezelenala, počasí nahrálo rozvoji sinic

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Svratka v Brně po několika letech zezelenala a její povrch pokrývají sinice. Už přes dva týdny mohou Brňané vidět, co se stane v současném teplém a suchém počasí, když Povodí Moravy přestane aktivně bránit růstu sinic na Brněnské přehradě. Mluvčí Petr Chmelař pro ČTK uvedl, že na přehradě povodí demontovalo aerační věže a k 27. září ukončilo vypouštění síranu železitého na přítocích. Povodí totiž v současnosti pracuje na náhradě věží, čtvrtá etapa opatření má vodu v přehradě pomáhat udržovat čistou lépe než dosud.

Státní podnik postupně do konce roku vymění staré aerační věže za míchací, které jsou účinnější v boji proti sinicím. Zatímco aerační věže sloužily k okysličování vody, míchací věže promíchávají vodní sloupec, což ještě více znesnadňuje růst sinic. Obzvláště potřeba je v to době nízkých přítoků do nádrže, tedy v době sucha. Přesně takové počasí panuje od začátku září. "Na toto roční období panují extrémní klimatické podmínky, tedy vysoké teploty a minimální srážky. Dochází k extrémně rychlému rozvoji sinic jak v nádrži, tak v řece pod ní," vysvětlil Chmelař.

Naposledy byla řekla takto zelená ještě před covidovou pandemií, tedy před rokem 2020. Od té doby si celoroční koupání v řece oblíbily stovky lidí, kteří teď musejí čekat, až chladné počasí růst sinic zastaví. "Příčinou růstu je zejména vysoké množství živin, především fosforu, který se dostává do vodní nádrže, a pak podmínky, které rozvoj sinic urychlují: sucho, teplo, slunce. Dokud bude do řek vypouštěno neúměrné množství živin, budeme se s podobnými situacemi setkávat pravidelně zejména v období vysokých teplot a nízkých průtoků, kdy jsou koncentrace živin velmi vysoké," uvedl Chmelař. Na řece jsou tak nyní vidět jen kanoisté a kajakáři, kteří ji hojně využívají mezi Jundrovem a Komínem.

Boj proti sinicím zahájilo Brno spolu s Povodím Moravy v roce 2010. Přehrada byla tehdy vypuštěná, instalovaly se aerační věže a začal se do vody vypouštět síran železitý, který na sebe váže fosfor a sinice ho pak nedokážou využívat jako živinu. Od té doby se kvalita vody výrazně zlepšila.

