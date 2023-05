SZIF: Žádosti o zemědělské dotace zatím podala více než čtvrtina z očekávaného počtu žadatelů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

O přímé zemědělské dotace a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova požádalo k 2. květnu 8583 žadatelů. ČTK to řekla mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva. Počet podaných žádostí odpovídá zhruba 29 procentům předpokládaného počtu 30 000 žadatelů. Žádosti lze podávat v řádném termínu do 15. května. Agrární komora ČR chce požádat o prodloužení termínu do konce května.

Prezident komory Jan Doležal potřebu prodloužení termínu minulý týden zdůvodnil tím, že kvůli počasí a podmáčené půdě nestihli zemědělci zasít plodiny a nemohou doložit osetou plochu.

Zemědělci o základní dotace na plochu obdělávané půdy žádají pomocí takzvané jednotné žádosti, kterou lze podávat výhradně přes web SZIF. Fond uvedl, že na dotace, o které mohou zemědělci žádat do 15. května, je vyčleněno 30 miliard Kč. Z toho 20 miliard je na přímé platby. Přes 3000 uchazečů o dotace podalo žádost o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a do opatření ekologického zemědělství se přihlásilo kolem 900 žadatelů, uvedl fond.

"Počty žadatelů jsou standardní jako v minulém roce, svědčí to o plynulém přechodu na žádosti v rámci nové Společné zemědělské politiky prostřednictvím Portálu farmáře, nepředpokládáme výrazné problémy. Jednotnou žádost lze podat do 9. června 2023. Zájemci však musí počítat se sankcí," doplnila Češpiva. Sankce za pozdní podání je jedno procento z celkové platby, o kterou zemědělci žádají. Doležal uvedl, že jednou z možností, jak prodloužit termín podávání dotací, by mohlo být prominutí sankcí za pozdní podání.

Ředitel SZIF Petr Dlouhý na začátku dubna řekl, že očekává podobný počet žádostí jako loni, kdy jich bylo kolem 30.500. Pokud by se toto číslo navýšilo, naznačovalo by to podle něj, že se mohou obcházet podmínky a dělit podniky kvůli změnám v dotacích. Letos větší část dostanou menší farmáři.

Fond bude dodržování pravidel ověřovat na všech zemědělských plochách pomocí družicových snímků. Dříve fond používal systém kontrol pětiprocentního vzorku na místě. Podle Dlouhého budou kontroly spravedlivější vůči všem zemědělcům. V případě, že nesplní pravidla dotací, budou mít možnost svou žádost upravit.

