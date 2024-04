Mráz poškodil většinu ovocných stromů v Čechách. Sadaři přišli o 100 procent úrody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Podle Ludvíka jde o jedno z největších poškození tuzemské úrody za posledních sto let. Ilustrační foto

Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům přesáhne podle odhadů ovocnářů miliardu korun. Poškozena je většina ovocných stromů v Čechách, mrazy zlikvidovaly téměř 100 procent úrody. Škody na Moravě jsou asi 50 procent, vlivem počasí se tam situace může zhoršit. Ministerstvo zemědělství spustí program s pomocí 70 až 100 milionů korun pro pěstitele ovoce, jeho výši upřesní, sdělili ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

Podle Ludvíka jde o jedno z největších poškození tuzemské úrody za posledních sto let. Škody jsou natolik zásadní i kvůli tomu, že v předchozích týdnech bylo nadprůměrně teplé počasí a rostliny byly v květu a růstu plodů oproti obvyklé situaci výrazně napřed. Zničeno bylo zhruba 100 000 tun ovoce.

"Nás teď vlastně čeká rok a půl nákladů bez jakýchkoli příjmů. Opravdu je to pro nás fatální," řekl agronom společnosti SAD Pavel Kašpárek. Dodal, že podnikatelské riziko mají dlouhodobě ve společnosti rozložené například do pěstování různých ovocných druhů. Stromy jsou v různých lokalitách s rozmanitými nadmořskými výškami, ale letos je vlivem počasí úroda zničená plošně. Týká se to třešní, višní, jabloní i hrušní. Společnost má sady v okolí Daminěvsi na Mělnicku.

"My kromě přímé pomoci přes program rizik budeme hledat i cesty provozních podpor, úvěrů," uvedl Výborný. Kromě zajištění péče o sady potřebují ovocnáři peníze na udržení zaměstnanců, i když letos nebudou mít tržby z prodeje ovoce. Ovocnáři nemají na rozdíl od jiných podnikatelských oborů možnost ochránit se pojištěním pro případ poškození mrazem, jedná se o nepojistitelné riziko. Zásadní je tedy podle Ludvíka zajištění, aby podniky, včetně těch malých, vydržely do příštího roku, a to právě i s pomocí případných provozních úvěrů. "Určitě není naší ambicí, aby byly nahrazeny všechny škody," dodal Ludvík.

Krizový program pro mimořádné události v zemědělství připravil v roce 2016 tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zemědělcům pomohl už v letech 2016, 2017 a 2019. Podle Výborného je notifikovaný, tudíž nyní nebude třeba složité administrativní spuštění.

Mrazy postihly i pěstitele drobného ovoce, například jahod. "I tam budou škody v řádu desítek procent," doplnil ministr zemědělství. A například na vinicích na Mělnicku činí škody 100 procent. Na Kutnohorsku a na Moravě jsou to zatím desítky procent.

