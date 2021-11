Teplická hvězdárna má šanci zapojit se do projektu na sledování hvězdného odpadu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Teplická hvězdárna má šanci zapojit se do projektu Evropské unie, který bude monitorovat hvězdný odpad. Pomocí dalekohledu vědci dokážou určit polohu odpadu ve vesmíru, který by mohl být nebezpečný například pro družice. ČTK to řekl ředitel Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích Zdeněk Moravec.

K zapojení do projektu dali nyní souhlas radní Ústeckého kraje, jenž je zřizovatelem organizace. S Evropskou unií bude za Českou republiku jednat ministerstvo dopravy. Teplická hvězdárna je podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) jediná organizace v tuzemsku, která má ambici se do projektu zapojit.

Pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) pracuje hvězdárna od roku 2016. "Tehdy jsme se zapojili do projektu, který ověřil, že náš dalekohled dokáže změřit polohy i drobného odpadu přesně tak, že to je dostatečné pro výpočty ESA. Z jejich pohledu je tak dalekohled tzv. validovaný senzor," uvedl Moravec. Evropská unie má podle něj na oběžné dráze objekty, které je třeba chránit. Vznikl tak projekt, do něhož je zapojena řada evropských států a další se zapojit chystají. "Pokud se zapojíme do sítě, která se bude věnovat monitoringu vesmírného okolí, budeme se podílet na zvyšování bezpečnosti. Ve vesmíru totiž stále přibývá satelitů, družic a odpadu," uvedl ředitel.

Smlouva mezi Českou republikou a EU by mohla být podepsaná v příštím roce a v roce 2023 by měl program odstartovat. "Pokud bychom se zapojili, získali bychom peníze na provoz a také na zvýšení naší konkurenceschopnosti," řekl Moravec s tím, že pro hvězdárnu zapojení do projektu znamená také prestiž a rozvoj odborníků.

Nový dalekohled získala hvězdárna v roce 2015, je optické konstrukce s hlavním zrcadlem o průměru 43 centimetrů a ohniskovou vzdáleností 294 centimetrů. "Velký průměr zrcadla umožňuje astronomům pozorovat mnohem slabší objekty. Díky vysoké světelnosti jsou vidět dobře galaxie i mlhoviny, přitom má přístroj velké zorné pole, takže se tam vejdou objekty celé," uvedl Moravec.

