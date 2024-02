Obrovský, děsivý a štíhlý: odborníci přehodnocují tvar megalodona Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Dřívější rekonstrukce vyhynulého zvířete byly podle vědců chybné, protože vycházely z předpokladu, že jeho tělesná stavba připomínala větší verzi žraloka bílého. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Obrovská, děsivá a pyšnící se moutným párem čelistí - hvězda hollywoodského filmu MEG: Monstrum z hlubin, která svou velikostí zneklidnila i filmového drsňáka Jasona Stathama. Nyní vědci tvrdí, že gigantický prehistorický žralok megalodon mohl být štíhlejší, než se dosud předpokládalo, napsal list The Guardian. Dřívější rekonstrukce vyhynulého zvířete byly podle vědců chybné, protože vycházely z předpokladu, že jeho tělesná stavba připomínala větší verzi žraloka bílého, největší žijící dravé ryby planety. Nová analýza měření z neúplného souboru fosilních obratlů megalodona však podle týmu odborníků naznačuje, že vypadal poněkud jinak, měl delší a štíhlejší tělo. "Naše studie naznačuje, že současný žralok bílý nemusí nutně sloužit jako dobrá moderní analogie pro posouzení přinejmenším některých aspektů jeho biologie, včetně jeho velikosti," řekl profesor Kenshu Shimada, paleobiolog na Univerzitě Vincence z Pauly (DePaul University) v Chicagu v USA a hlavní autor studie. "Skutečnost je taková, že potřebujeme objevit alespoň jednu kompletní kostru megalodona, abychom si byli jistější jeho skutečnou velikostí i tělesnou stavbou," dodal ale vzápětí. Dřívější studie zaznamenala délku změřené páteře neúplné fosilie megalodona 11,1 metru uvádějí v odborném časopise Palaeontologia Electronica Shimada a jeho kolegové. Jiné práce však naznačovaly, že délka téže fosilie, odhadnutá podle proporcí velkého bílého, byla 9,2 metru. Tým mimo jiné upozorňuje, že v některých případech byl jako model pro megalodona použit mladý žralok bílý, přičemž existují také nesrovnalosti mezi poměrem délky čelisti a obratlů u obou druhů. Spolu s nejnovějšími výzkumy, včetně odhadů rychlosti plavby pravěkého predátora, tým dospěl k závěru, že je chybou modelovat tělesnou stavbu megalodona podle proporcí bílého žraloka. Podle analýzy naznačuje, že byl ve skutečnosti více protáhlý. "Štíhlé tělo by však naznačovalo, že megalodon nemusel být tak výkonným plavcem, jako moderní žralok bílý," uvedl Shimada a dodal, že toto pozorování je v souladu s jeho nedávnou studií, která naznačuje, že megalodon mohl být žralokem s pomalým tempem plavby a občasným "trhavým pohybem" za účelem ulovení kořisti. "Jelikož se jedná o jednoho z největších masožravců, kteří kdy existovali, je rozluštění biologie megalodona klíčové pro pochopení role, kterou velcí masožravci hrají v kontextu evoluce mořských ekosystémů, a jak jeho vyhynutí ovlivnilo vývoj současného oceánu," řekl. Profesor John Hutchinson z Royal Veterinary College v Londýně, který je spoluautorem některých výzkumů, jež nová práce kritizuje, uvedl, že jeho tým při rekonstrukci tělesné stavby megalodona vycházel nejen z proporcí žraloka bílého, ale také z rozměrů jiných žraloků, přičemž nová studie nedokazuje, že by takový přístup byl nevhodný. "Nefalzifikují naši hypotézu, ale zpochybňují ji," řekl. Hutchinson dodal, že nová studie paradoxně také vychází ze srovnání s anatomií žraloka bílého, ale nenabízí alternativní odhady rozměrů megalodona. V zásadě podle něj práce nic nemění na tom, že megalodon byl obrovský, obávaný žralok. "Byl to jeden z největších oceánských predátorů vůbec," řekl. "Byl by naprosto děsivý," dodal. Megalodon není jedinou prehistorickou šelmou, jejíž podoba se v průběhu času vyvíjela. S obrovským tělem, obrovskými zuby a ostrými drápy byl Tyrannosaurus rex obávaným predátorem. Nebyl však tak rychlý, jak naznačují filmy jako Jurský park. Podle výzkumu publikovaného v roce 2021 měl rychlost chůze necelé tři kilometry za hodinu, zatímco jiná studie z roku 2011 udává jeho maximální rychlost běhu kolem 25 kilometrů za hodinu. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

