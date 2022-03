Tisíce lidí v Brazílii demonstrovalo proti zákonům oslabujícím ochranu Amazonie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Certamente mais de 15 mil pessoas no maior ato pelo meio ambiente já feito em Brasília ✊🏽 #AtoPelaTerra pic.twitter.com/nrkGaA2v2D — Observatório do Clima (@obsclima) March 9, 2022

Tisíce lidí v hlavním brazilském městě Brasília demonstrovaly proti návrhům zákona, které by oslabily ochranu amazonského pralesa a rezervací, kde žije původní obyvatelstvo. Návrhy, které demonstranti pojmenovali jako "balíček zkázy", projednává brazilský parlament. Pokud je schválí, poputují do Senátu, uvedla agentura AP.

Návrhy zákonů, které mají umožnit větší ekonomické využití Amazonie a domorodých rezervací, zákonodárci předložili již v roce 2020 krátce po příchodu k moci prezidenta Jaira Bolsonara. Od té doby podle agentury AP ležely v parlamentu bez většího zájmu poslanců. Zákonodárci je ale oprášili po ruském útoku proti Ukrajině, kdy hrozí omezení dovozu některých zemědělských komodit a hnojiv. Návrhy podporují zemědělské a potravinářské firmy.

Protest svolali známý zpěvák Caetano Veloso a desítky ekologických iniciativ. "Schválením balíčku zákonů by se zlegalizovaly zločiny proti životnímu prostředí a Brazílie by se stala jedním z ekologických vyděděnců na světě," uvedla organizace Observatório do Clima, která se podílela na pořádání protestu.

Podle pořadatelů shromáždění by schválení zákonů výrazně ztížilo příští brazilské vládě potírání nelegálního mýcení pralesa. Země se přitom zavázala na loňské klimatické konferenci OSN v Glasgow, že do roku 2028 zastaví nelegální kácení pralesa.

Ekologové dlouhodobě kritizují brazilského prezidenta Jaira Bolsonara a jeho politické příznivce, že je ochrana pralesa a rezervací nezajímá. Poukazují na to, že od příchodu Bolsonara do prezidentského úřadu se tempo odlesnění zvyšuje. Bolsonaro dříve apeloval na větší využití ekonomických zdrojů Amazonie, v posledních měsících ale svou rétoriku zmírnil a začal klást větší důraz na ochranu tohoto jedinečného ekosystému.

reklama