Toxické látky ze spaloven je třeba měřit dlouhodobě, míní organizace Arnika

Milan Milan 17.1.2024 21:44

Nedostatek světla v zimním období má prý vliv na psychiku. Spalovny to je jako problém a eko oříšek? Hmm...a to co se děje s ovzduším ve světle válečných masakrů ochránce nezajímá?? Co dělají v mořích a oceánech za marast lodě přepravující cetky a nově i plyn po celém světě, to ochránce netrápí? Co dělají s ovzduším letadla to nikoho nezajímá?? Jaký vliv na celosvětové změny klimatu mají obrovské solární parky, nebo vykácené pralesy, dennodenní mnoha kilometrové kolony smrdících aut, mohutně dotovaná tepelná čerpadla s plyny ničící ozonovou vrstvu planety........to ochráncům nevadí?? Chytají blechy a sloni jim nevadí?? Holt asi je jednodušší řešit blbiny, než bojovat se skutečnými problémy.

