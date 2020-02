Très terrasse: francouzská záliba ve vyhřívaných terasách kaváren dráždí ekoaktivisty

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pikrepo Francouzští environmentální aktivisté upozorňují na problém v podobě nejrůznějších teplo-sálajících vyhřívačích a přenosných teplometů, kterými restauratéři a majitelé kaváren vyhřívají venkovní terasy svých podniků. Takový tepelný komfort není zadarmo. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Monstra v Paříži? Zní to sice jako název laciného filmu, ale ve Francii je to velké téma. Francouzští environmentální aktivisté totiž aktuálně vidí problém v nejrůznějších teplo sálajících vyhřívačích a přenosných teplometech, kterými restauratéři a majitelé kaváren vyhřívají venkovní terasy svých podniků. Takový tepelný komfort ale není zadarmo. Píše o tom TheLocal.fr Posedávat v křesílku na terase a přitom shlížet na ruch ulice s šálkem kávy nebo čaje, to je pro spoustu Francouzů představa ideálně stráveného času. Provozovatelé místních kaváren na tuto libůstku pochopitelně reagují, a tak je nemalé procento zařízení, v Paříži až 60 %, na venkovní posezení komfortně vybaveno. Včetně umělého sálavého zdroje.

Radost z tepla venku mají i kuřáci, kteří už s cigaretou do interiéru pohostinských zařízení nesmí. Výsledek? Zrovna pařížští majitelé restaurací a kaváren si libují, že příjemně vyhřátá terasa jim každoročně přináší až 30-40 % celkových příjmů. V extrémech kaváren na turisticky exponovaných místech ale klidně i 80 %. To teď možná skončí.

Vyhřívat ulice není ekologické

Do boje proti vyhřívaným terasám vytáhli pařížští Zelení (strana EELV), a snaží se prosadit jejich jednoznačný zákaz. Není to poprvé. První pokusy tu byly už v roce 2007, 2008 a 2011. Teď ale mají na své straně širší podporu veřejnosti, než před lety a zdá se, že by zákaz mohl být prosazen ne jen v pár arrondismentech Paříže, ale možná i v celém městě nad Seinou. „Vyhřívače teras jsou dokonalou ukázkou toho, jak kolosálně negativní dopad na životní prostředí může mít nevhodné využívání energie,“ říká Thierry Salomon, mluvčí sdružení négaWatt, které za zákaz teplometů bojuje. Jeho argumenty?

Středně velká vyhřívaná terasa prý spotřebuje tolik energie, jako devět francouzských domácností za celou zimu. Při 75 metrech čtverečních plochy (a pěti plynových hořácích teplometů) je tak schopná emitovat okolo 13,7 tun oxidu uhličitého ročně. „To je jako kdybyste s jedním autem objeli Zemi po rovníku třikrát,“ dodává Salomon, s tím, že trend vyhřívaných teras zažívá v posledních třech dekádách ohromný boom.

Informace o nárůstu počtu vyhřívaných teras je asi jediná, na které se restauratéři s hnutím négaWatt a politiky z EEVL shodnou.

Paříž jako šampion v zelených barvách

„Zákaz kouření v roce 2006 byl pro nás likvidační a dokázali jsme jej přežít právě díky venkovním vyhřívaným terasám,“ říká Dominic Dettomme, majitel kavárny Le Jaurès café. „Už tak máme problémy se zásobováním, poté, co se některé čtvrtě staly nízko-uhlíkovými zónami. Škody jsme zaznamenali také po velkých stávkách a protestech. Upřímně si přitom nemyslím, že by všechny teplomety a vyhřívací lampy z celé Paříže dohromady produkovaly více emisí, než jedna zaoceánská loď, které křižují moře po tisících.“

Jenže pařížští zelení to tak nevidí. V prosinci loňského roku právně napadli rozhodnutí soudu, které ponechání vyhřívačů nezakázalo. „Nemůžeme čekat do dalších voleb v roce 2022, musíme toto kacířství vyhřívání venkovních prostor ukončit hned,“ říká Jacques Boutault, starosta za EEVL 2 arrondismentu. „Paříž je světem viděna jako šampion boje proti klimatickým změnám. A Paříž to musí dokázat.“

reklama