Tradiční vánoční kozu ve švédském Gävle letos ničí ptáci

Koza je odedávna skandinávským symbolem Vánoc. V 19. století byla dokonce postavou, která nosí dárky. V tom ji později ve skandinávských zemích vystřídal vánoční skřítek.

Východošvédské město Gävle každý rok umístí na centrální náměstí jako součást vánoční výzdoby velkou slaměnou kozu. Ta se pravidleně stává terčem různých vandalů, letos ale koza čelí jiným ničitelům - hladovým ptákům, píše list The Times.

Podle mluvčí města Anny-Karin Niemannové je důvodem fakt, že letos zůstalo v klasech hodně zrníček, která ptáky lákají. Ptáci způsobili takové problémy, že výbor, který má péči o slaměnou kozu na starosti, minulý týden svolal krizovou schůzku, aby rozhodl, jestli celou strukturu nerozebrat.

Zvažována byla i možnost instalace automatického systému, který by ptáky plašil. Nakonec ale výbor rozhodl, že kozu ponechá na místě jako obvykle do 2. ledna a proti přírodě nebude nijak zasahovat. "Nepřipadá nám správné ptáky odhánět, neodpovídá to duchu vánoční kozy," uvedla Niemannová.

Koza je odedávna skandinávským symbolem Vánoc. V 19. století byla dokonce postavou, která nosí dárky. V tom ji později ve skandinávských zemích vystřídal vánoční skřítek. Mnoho švédských domácností ale dodnes pokládá figurku kozy pod vánoční stromek nebo ji používá k výzdobě domů.

Sweden's Gävle goat is Christmas dinner for peckish birds https://t.co/Q3UUHwDBgt — The Local Sweden (@TheLocalSweden) December 14, 2023

Do Gävle přitahuje slaměná koza turisty a má i svůj vlastní účet na sociálních sítích. Vztyčována bývá o první adventní neděli.

