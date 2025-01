Připravují se přísnější pravidla pro používání pyrotechniky

Jiří Kvítek 31.12.2024 09:00

Zákon omezující petardy je jedna věc a dohled nad jeho dodržováním je věc druhá.



Mám tu smůlu, že v nejbližším okolí mého bydliště se usídlila asijská komunita prodejců čehokoliv.



Prodejci zábavní pyrotechniky jsou také a oni jsou ti první, kdo porušují úplně všechno. Navíc jsou jim naše předpisy úplně lhostejné. V Německu by si to asi nedovolili, ale u nás jsou naprosto nedotknutelní.



Od prodeje rachejtlí dětem počínaje (kdo má peníze koupí všechno, věk nerozhoduje, hlavně zisk), po aplikaci pyrotechniky ve velkém konče. To není Silvestr, to je regulérní bitva u Kurska (podle kraválu soudě). To, co dokáží vystřílet v průběhu silvestrovského dne a noci, musí stát neskutečné peníze.



Že někoho ohrožují, někomu něco rozbijí nebo poškodí, je prostě nezajímá. Oni se chtějí bavit! Druhý den se koná městský novoroční ohňostroj, který je proti tomu chudý příbuzný.



Neplatí na ně Policie ČR, Městská policie, ČOI - nikdo! Všem se vysmějí do očí a jedou dál.



Silvestr je pro nás utrpením a pro ně vítaným povyražením. Zákon nezákon, na ně nemůže nikdo! A proč to v sousedním Bavorsku jde a u nás ani náhodou?



Tohle je třeba změnit - netrpí tím jenom zvířata, ale i lidé...

