Co všechno o výrobku prozradí energetický štítek?

Na mnohých spotřebičích dnes můžeme najít energetický štítek. Ne každý ale ví, co vše je možné z takového štítku vyčíst, přitom může být velmi užitečným nástrojem při výběru nového spotřebiče. Co takový energetický štítek znamená a co vše se z něj tedy můžeme dozvědět?Energetický štítek poskytuje spotřebiteli informace o energetické účinnosti spotřebičů, jako je spotřeba elektřiny/vody, výkonnost, objem vyprodukovaných emisí apod. Štítky mají sloužit jako prostředek zveřejňování informací o výrobku, zejména o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů a informací týkajících se určitých typů spotřebičů pro domácnost. Neopomenutelným účelem energetických štítků je také zjednodušení uváděných informací a orientace v nich. Tím má být spotřebiteli umožněna snadnější volba spotřebičů s vyšší energetickou účinností.

Opomenout nelze ani existenci QR kódů na těchto štítcích. Spotřebiteli se po naskenování QR kódu zpřístupní další informace o daném výrobku (např. rozměry, specifické vlastnosti, porovnání jednotlivých modelů a další). S povinností uvedení QR kódu na energetickém štítku je spojena dále povinnost výrobců registrovat všechny spotřebiče na trhu EU v celounijní databázi – Evropský registr výrobků s energetickým označením (EPREL). Tato databáze má spotřebitelům v budoucnu sloužit k rychlejšímu a jednoduššímu srovnávání podobných výrobků.

Energetické třídy

Pro zjednodušení orientace v energetických štítcích existují takzvané energetické třídy. Ty jsou v současnosti seřazené podle abecedy od A po G. Tato stupnice byla znovuobnovena v roce 2021. Již v minulosti se využívala, avšak s vývojem technologií a vyšší úsporností docházelo k tomu, že bylo nutné vytvořit nové „lepší“ třídy (A+, A++, dokonce i A+++), zatímco v „horších“ třídách se objevovalo jen minimum výrobků. Zavádějící bylo také označení A+, které samo o sobě vypadá jako velice pozitivní hodnocení, ale v porovnání se stupnicí bylo až na třetím místě. Dřívější třída A+++ je nyní tedy třídou B, A++ třídou C a zmiňovaná A+ dokonce pouhou třídou D.

„Rozdíl úspornosti mezi sousedními třídami nelze určit přesně, avšak orientačně by měl činit přibližně 20 %. Předpokládá se, že energetické třídy A a B, které aktuálně nejsou příliš zaplněny, budou více zaplňovány až s vývojem technologií a výrobou hospodárnějších spotřebičů,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Povinné spotřebiče

Uváděné energetické štítky nejsou povinné pro všechny spotřebiče. Nově schválené štítky se vztahují například na myčky nádobí, pračky a kombinované pračky se sušičkou (ne samotné sušičky, tam byla doposud zachována původní stupnice), chladničky, mrazničky, vinotéky, svítidla, elektronické displeje (televizory, monitory a digitální informační displeje), komerční chladící zařízení s přímou prodejní funkcí (komerční chladničky používané v prodejnách a prodejních automatech).

Na nových štítcích pro myčky, pračky a jejich kombinace se sušičkou se namísto roční spotřeby počítané z ročního průměru, který často neodrážel reálné používání, počítá spotřeba na 100 pracích/mycích/sušicích cyklů. „Účelem této změny je lepší přehlednost a pochopitelnost pro spotřebitele,“ upřesňuje Hekšová. Roční spotřeba v kWh je ponechána u chladniček, mrazáků a vinoték. „Je tomu tak z důvodu, že tyto spotřebiče jsou v provozu nepřetržitě každý den v roce. Postupně však došlo k upřesnění metodiky měření, proto se v některých případech nemusí údaje na novém a starém štítku zcela shodovat,“ vysvětluje ředitelka dTestu.

Nově se na štítcích objevil také režim Eco, který je ukazatelem spotřeby vody, délky programu, hlučnosti a dalších parametrů myček, praček a jejich kombinace se sušičkami. Tento ukazatel má sloužit jako nejjednodušší parametr pro porovnání jednotlivých spotřebičů.

