Tramvaj do Zdib má kladné posouzení vlivu na životní prostředí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Singr / Martin Singr / Ekolist.cz

Prodloužení tramvajové trati z pražských Kobylis do středočeských Zdib, které plánují pražský magistrát a dopravní podnik (DPP), získalo kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). ČTK to zjistila z databáze EIA. Úředníci odboru ochrany prostředí magistrátu, který stanovisko zpracoval, schválili z navržených variant tu zachovávající jen jeden pruh pro auta v obou směrech s tramvají uprostřed. Variantu 2+1 zejména kvůli hluku nepovolili.

Trať s délkou asi 5,5 kilometru má vést ulicí Ústecká. Podle dřívějších informací má stát přes dvě miliardy korun, o které se podělí Praha a Středočeský kraj. Podle předložené dokumentace by stavba mohla začít v roce 2024 a skončit o rok později. Prodloužení má zajistit napojení oblasti na sever od metropole na kolejovou dopravu, nyní spojení zajišťují jen autobusy a kapacita je nedostatečná.

Součástí trati mají být čtyři mosty, z nichž největší má vést přes křižovatku s dálnicí D8 na konci trati u Zdib. Navržen je společně s lávkou pro chodce a cyklisty. V plánu je i vybudování dvou záchytných parkovišť. První bude na okraji Zdib a mělo by pojmout 420 aut. Druhé parkoviště s 840 místy má být na konci trati v nedalekém Sedlci, kde vznikne také tramvajová smyčka.

Vedení Prahy považuje rozvoj tramvajové sítě za prioritu. DPP nedávno získal stavební povolení pro prodloužení tramvaje z Barrandova do Holyně, koleje mají finálně vést až do Slivence. Stavět by se mělo začít příští rok. Koncem listopadu také podnik dokončil prodloužení trati z Pražského povstání k metru Pankrác, kam by měly tramvaje začít jezdit v červnu příštího roku.

Kromě toho magistrát a DPP plánují řadu dalších tratí, například z Modřan na Nové Dvory, z Divoké Šárky na sídliště Dědina, přes horní část Václavského náměstí nebo od Vinohradské kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice.

