Třebíč bude prodávat nové zahrádky, zahrádkářům změní poplatky

Třebíč připravuje k prodeji pozemky v nové zahrádkářské kolonii. Chce také upravit povinnost platby za odpad majitelům chatek, které na zahrádkách stojí. Podle současné úpravy by museli za odpad platit dvakrát. Nové znění vyhlášky o odpadech bude podle místostarosty města Pavla Janaty (KDU-ČSL) platit od příštího roku.

Nová zahrádkářská kolonie bude v jižní části města směrem na Kracovice. Radnice nechala území rozčlenit na 24 samostatných pozemků o rozloze okolo 500 čtverečních metrů. Prodávat je chce v aukci, vyvolávací cenu stanovil znalecký odhad na 650 korun za čtvereční metr. Nejmenší pozemky se budou prodávat minimálně za 290.000 korun, největší za 394 000 korun.

V Třebíči je podle radnice o zahrádky zájem, místo na vznik dalších kolonií je omezený. Vhodné plochy buď vlastní soukromí majitelé nebo je nelze na zahrádky využít bez změny územního plánu. Záměr prodeje zahrad ještě musí schválit zastupitelé města. Na území města je 31 zahrádkářských kolonií.

Zastupitelé budou projednávat i změnu v placení poplatku za komunální odpad. Platí povinnost, že vedle lidí s trvalým pobytem jej hradí i majitelé trvale neobývaných nemovitostí. Do této kategorie spadají i majitelé zahrádek. Podle třebíčské radnice to ale není spravedlivé, protože majitelé už za odpad jednou platí tam, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu, a svoz odpadu v zahrádkářských koloniích město nezajišťuje.

Navržené znění vyhlášky, kdy město majitele zahradních chat z povinnosti vyjmulo, označilo ministerstvo vnitra za nezákonné. Radnice to chce pro letošek vyřešit tak, že lidem výši druhého poplatku darem vrátí zpět. Upozorňuje ale na to, že to majitele nezbavuje povinnosti se k poplatku přihlásit a uhradit ho.

Pro příští rok chystá změnu vyhlášku tak, aby už nebyla diskriminační, zahrádkářské kolonie vymezí jako území, kde povinnost platit za odpad nebude.

"Je to rozlišeno územím. Ta diskriminace spočívala v tom, že jsme z kategorie vlastníci nemovitostí vytrhli stavby pro rodinnou rekreaci a nechali jsme tam byty a rodinné domy, tím jsme majitele bytů a domů diskriminovali, protože vlastníci nemovitostí jsou dle výkladu ministerstva vnitra jedna kategorie, ke které se musíme chovat stejně. Takže jsme našli jiný způsob - vymezili jsme území," řekl Janata. Tato varianta je podle něho legislativně v pořádku.

Roční poplatek za svoz odpadů je v Třebíči 840 korun na osobu. Třebíčské zastupitelstvo bude jednat 21. dubna.

