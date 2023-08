Trend v módním průmyslu přeje udržitelnému oblečení a nižší uhlíkové stopě

pepa knotek 21.8.2023 08:20

Plebs je každodenně masírován influencery, reklamou k nákupu věcí, které ani nepotřebuje a záhy končí v šatníku nebo v odpadu. Omladina musí mít všecko značkové, aby byla IN a celebritu, která by vynesla do společnosti stejné šaty 2x by media rozcupovala na kousky. Kontejnerové lodě z asijských zemí pomalu ucpávají Suezský průplav a agentury vydávající certifikáty o uhlíkové stopě slušně vydělají, to je asi tak všechno. Plýtvání materiálem a energiemi to rozhodně nesníží, zisky, marže to přece musí růst, pořád, do nekonečna.

