Tři čtvrtiny Čechů jsou pro zákaz klecových chovů slepic, ukázal průzkum. Poslanci o něm budou jednat tento týden

Více než tři čtvrtiny Čechů podporují zákaz klecového chovu slepic. Naprostá většina by přitom upřednostnila česká vejce z alternativních chovů před klecovými vejci z Polska, a to i v případě, že by ta česká byla dražší, ukazuje nejnovější průzkum. V tiskové zprávě o něm informoval spolek OBRAZ – Obránci zvířat. Návrh zákona na úplný zákaz klecových chovů slepic v ČR míří tento týden v Poslanecké sněmovně do druhého čtení.

Podle průzkumu, který pro spolek OBRAZ – Obránci zvířat realizovala společnost PPM Factum, považuje 9 z 10 Čechů ochranu zvířat za důležitou hodnotu, která si zaslouží pozornost ze strany politiků. Více než dvěma třetinám obyvatel zároveň dává smysl, aby Česká republika chránila zvířata přísněji, než to vyžaduje Evropská unie. Pro zákaz klecového chovu slepic v Česku se pak v průzkumu vyjádřilo dokonce 78 procent dotázaných.

„Zatímco v červenci 2018 bylo pro podporu zákazu klecových chovů slepic 73 procent Čechů, dnes už je to o pět procentních bodů více. Je vidět, že Čechům záleží na dobrém zacházení se zvířaty a nechtějí podporovat krutost klecových chovů, kde je 20 slepic narváno do malé drátěné klece bez možnosti si popoletět nebo alespoň roztáhnout křídla,“ hodnotí výsledky průzkumu předseda spolku OBRAZ – Obránci zvířat Marek Voršilka.

„Není nejmenší důvod zvířata trápit v klecích, když existují přijatelnější varianty chovu. To si uvědomují i samotní čeští spotřebitelé a pouhých pět procent z nich by zvolilo levnější polská klecová vejce před českými bezklecovými alternativami. Nehrozí tedy, že by polský dovoz z klecových chovů převálcoval české producenty vajec, jak nás někteří pořád straší,” dodává Voršilka.

Pro zákaz klecových chovů slepic se už dříve v rámci kampaně Výzva Babišovi veřejně vyslovily také některé známé osobnosti jako například režisér Zdeněk Troška, herec Otakar Brousek ml. nebo zpěvačka Heidi Janků. V rámci této kampaně veřejnost apelovala na premiéra a šéfa hnutí ANO, aby s poslanci ve své straně jednal o podpoře zákazu v Poslanecké sněmovně.

Právě poslanci ANO podle spolu Obránci zvířat v únoru návrh potopili v zemědělském výboru i ve výboru pro životní prostředí. Babišovi podle jeho slov dorazilo během jediné noci přes tisíc mailů. Kampaň však přerušil příchod koronavirové epidemie. Nyní se téma vrací na půdu sněmovny - návrh míří tento týden do druhého čtení, závěrečné hlasování se očekává v červenci.

