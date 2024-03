Tříměsíční šimpanz v plzeňské zoo dostal jméno Dumay, znamená to samec

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Jméno Dumay, což znamená "samec", dostalo dnes v plzeňské zoologické zahradě tříměsíční mládě šimpanze vzácného poddruhu čego. Jméno vybrali na webu a na sociálních sítích příznivci zoo ze tří variant navržených ošetřovateli. Vzhledem k tomu, že malý sameček je čtvrtým odchovaným mládětem šimpanze v plzeňské zoo, jeho jméno mělo začínat na písmeno D. Do hlasování se zapojilo přes 6400 lidí, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

Dumay se narodil loni 28. prosince jako první mládě letos sedmatřicetileté samice Márii. Otcem je stejně starý Siri. "Mládě se má výborně na to, že ho má nejstarší samice Mária - sedmatřicetiletá, to je jako pětapadesátiletá žena," řekl ředitel zoo Jiří Trávníček. Chovatelé měli podle něj původně obavy, jak se jí podaří vzhledem k věku a několika předchozím neúspěšným pokusům mládě porodit a odchovat. "Ale vše je výborné, mléka má dost, stará se, ani ostatní šimpanzi na ně neútočí, nechávají ji v klidu, prostě je to ideální," řekl Trávníček.

Malý sameček zatím svou povahu příliš neprojevuje. "Ještě úplně neřádí, ještě ho samice nosí, kojí ho. Je to jako tříměsíční miminko u lidí," poznamenal Trávníček. Mládě bude dva až tři roky u matky, asi rok ho samice kojí. Dospívá přibližně v deseti letech.

Zoo chová nyní početnou tlupu šimpanzů. Kromě Siriho, narozeného v roce 1987 ve Dvoře Králově nad Labem, jsou tu ještě samice Mária, kterou zoo přivezla v roce 2016 z Tenerife, a další tři dospělé samice, čtyřletá Caila, tříměsíční Dumay a zatím v zázemí je ještě jeden dospělý samec, přivezený před půlrokem z Portugalska. Spojit ho se zbytkem tlupy si vyžádá čas.

Další mláďata zatím zoo podle ředitele neočekává. "Máme osm šimpanzů a relativně malou vnitřní ubikaci, takže teď hned ani další mládě nechceme. Je to teď ideální stav a doufám, že se s panem primátorem domluvím i na rekonstrukci vnitřní ubikace, aby se celá rodina vešla," dodal ředitel. Venkovní výběh zoo šimpanzům před dvěma roky rekonstruovala.

Samec Siri a samice Mária a starší Brigitte patří mezi vzácný a extrémně ohrožený poddruh šimpanze čego, kterých na celém světě žije v chovech pouze na čtyři desítky.

Plzeňská zoo je organizací spravovanou městem, ročně přiláká kolem půl milionu návštěvníků, řekl ČTK primátor a kmotr Dumaye Roman Zarzycký (ANO). Kromě peněz, které město dává zahradě každoročně na provoz, uvolňuje i další peníze na její rozvoj. "Mám radost, že začneme opravovat a zateplovat budovu, kde sídlí ředitelství zahrady, brzo budeme dodělávat pavilon gueréz a chceme stavět další nový pavilon pro motýly," řekl primátor.

Začátek chovu šimpanzů v Plzni se datuje do roku 1964. První mládě, pojmenované Alan, se narodilo v roce 1978, o dva roky později však uhynulo. V roce 2004 se narodila samice Bahatia. I ta brzy uhynula. Přežily samičky Bamia, narozená v roce 2003, a Caila z 1. ledna 2020.

