Trumpova administrativa navrhuje zrušit vědecké oddělení americké Agentury pro ochranu prostředí

Agentura pro ochranu životního prostředí v USA plánuje zrušit své výzkumné oddělení a propustit asi 1 155 chemiků, biologů, toxikologů a dalších vědců, píší The New York Times Návrh je součástí rozsáhlého propouštění ve federální správě, které realizuje Trumpova administrativa. Lee Zeldin, řídící pracovník Environmental Protection Agency (EPA), který do funkce nastoupil na konci ledna, řekl, že chce osekat rozpočet agentury o 65 procent. Takové drastické snížení by podle odborníků mohlo ohrozit samotné poslání agentury - monitorování kvality ovzduší, dohlížení nad čistotou vody nebo sanacemi průmyslových areálů a dalšími oblastmi ochrany životního prostředí.

Podle The New York Times v pátek agentura předložila představitelům Bílého domu k posouzení plán na propuštění 75 procent zaměstnanců svého největšího oddělení, Úřadu pro výzkum a vývoj, tedy v praxi jeho úplné rozpuštění. Zeldin vydal minulý týden také několik oznámení o zrušení nebo revizi 31 ekologických předpisů, uvedly CBS News.

„Každé rozhodnutí, které EPA učiní, musí podporovat ochranu lidského zdraví a životního prostředí, a to se prostě nemůže dít, pokud vykucháte z EPA vědu,“ uvedla v prohlášení zástupkyně Zoe Lofgrenová z Kalifornie, nejvyšší demokratka ve sněmovním výboru pro vědu, vesmír a technologii. Podle jejích slov byl úřad vytvořen statutem Kongresu a jeho rozpuštění bez jeho souhlasu by bylo nezákonné. Připomněla zároveň, že už první Trumpova administrativa oslabila vědecký výzkum agentury, aby zmírnila předpisy proti znečišťujícímu průmyslu. „Teď je to jejich pokus zabít to navždy," dodala.

Vědecké oddělení agentury se zabývá nezávislým výzkumem v mnoha oblastech životního prostředí. Od analýzy rizik „věčných chemikálií“ v pitné vodě až po určení nejlepšího způsobu, jak snížit znečištění ovzduší jemnými částicemi. Zkoumalo například kontaminaci pitné vody vlivem hydraulického štěpení, měřilo dopad kouře z lesních požárů na veřejné zdraví nebo bezpečnost syntetického materiálu dětských hřišť vyrobeného z vyřazených pneumatik.

Zjištění výzkumného oddělení mohou podpořit zavedení přísnějších předpisů na ochranu zdraví i životního prostředí. A to z něj udělalo terč mnoha průmyslových odvětví. Zrušení úřadu by posloužilo Trumpově administrativě hned dvakrát - snížilo by velikost administrativy a zároveň by mohlo zmírnit regulaci chemických a dalších průmyslových odvětví, připomínají The New York Times.

