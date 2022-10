Trussová doporučila královi Karlu III., aby nejezdil na klimatický summit COP27

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Britská premiérka Liz Truss.

Britský král Karel III. na přání premiérky Liz Trussové zrušil cestu do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde se od 6. do 18. listopadu koná klimatická konference COP27. Karel III., proslulý svým zájmem o klimatické otázky, na mezinárodním sjezdu chtěl pronést projev. Své plány ale změnil po soukromé audienci Trussové v Buckinghamském paláci, napsal list The Times.

Setkání v Šarm aš-Šajchu se pravděpodobně nezúčastní ani Trussová. Zpráva přichází v době, kdy se mluví o tom, že současná vláda plánuje slevit, nebo zcela opustit svůj plán na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Rozhodnutí premiérky protestovat proti královým plánům pravděpodobně zvýší napětí mezi ní a panovníkem. Buckinghamský palác nicméně uvedl, že setkání Trussové a Karla III. minulý měsíc bylo "srdečné", píše britský deník.

"Není tajemstvím, že král dostal (na COP27) pozvání...rozhodnutí nejet bylo v souladu s tím, že král jedná na doporučení vlády," uvedl vysoce postavený zdroj z královské rodiny citovaný The Times. Dodal, že "to, že král nepojede, neznamená, že událost jinak nepodpoří".

