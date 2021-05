Turecko zakázalo dovoz plastového odpadu, míří tam i velká část odpadu z EU

Miroslav Vinkler 19.5.2021 21:54

Tomu se říká kázat vodu a sám pít víno. Na mysli mám nikoli Turecko, ale slavnou EU s jejím pochybným Green dealem .



Kdyby to myslela vážně tak veškerý odpad vzniklý v EU bude recyklován nebo likvidován taky v EU.

jenže je lepší kázat zelenou budoucnost (nese to dukáty) a do Asie nebo Afriky vozit odpady všeho druhu.

