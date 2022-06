Turecký prezident navrhl obnovit trest smrti, chce s ním zastrašit lesní žháře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nynější lesní požáry vyvolaly vzpomínky na loňské události z přelomu července a srpna, kdy na jihozápadě země oheň zničil na 100 000 hektarů lesa a způsobil smrt osmi lidem. Šlo o nejhorší lesní požáry v novodobé historii Turecka.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navrhl znovuobnovit ve své zemi trest smrti, který by podle něj mohl odstrašit žháře zapalující lesy. Erdogan to podle opozičního serveru Duvar řekl v pátek, když z letadla viděl lesy, které už několik dní hoří nedaleko letoviska Marmaris na jihozápadě Turecka.

"Člověk zodpovědný za tento požár byl zatčen. Kvůli němu byl zničen les a trpí i zvířata. Je potřeba zavést odstrašující prostředek..Trest smrti? Ano, měl by to být trest smrti," řekl Erdogan. "Co říkal sultán Fatih? Useknul bych hlavu každému, kdo porazí strom v mém lese," dodal turecký prezident s odkazem na osmanského vládce z 15. století. Řekl také, že o této otázce je třeba diskutovat.

Server Duvar upozornil, že obnovení trestu smrti by musel schválit parlament.

Turecký prezident uvedl, že kvůli lesním požárům u středomořského letoviska Marmaris bylo hospitalizováno asi 20 lidí. V pátek poslal soud do vazby muže, který se přiznal k založení požáru, s nímž bojují hasiči od úterý. Jako důvod uvedl podle místních médií pomstu rodině.

Nynější lesní požáry vyvolaly vzpomínky na loňské události z přelomu července a srpna, kdy na jihozápadě země oheň zničil na 100 000 hektarů lesa a způsobil smrt osmi lidem. Šlo o nejhorší lesní požáry v novodobé historii Turecka. Zasaženy byly i přímořské oblasti, které vyhledávají turisté v provinciích Mugla či Antalya.

Trest smrti Turecko zrušilo v roce 2002 pro činy v době míru a dva roky na to i pro činy v době války. Ankara se tehdy snažila plnit podmínky pro členství v Evropské unii, o které požádala v roce 1987. Od roku 1999 má status kandidáta, ale vstupní rozhovory, které začaly v roce 2005, dlouhodobě stagnují, zejména kvůli porušování principů demokracie a právního státu Erdoganovým režimem.

O obnovení trestu smrti rozvířil Erdogan debatu před několika lety po neúspěšném pokusu části armády o puč z července 2016. EU tehdy dala jasně najevo, že obnovení tohoto trestu by znamenalo konec jednání o vstupu Turecka do EU.

