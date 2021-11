Tuvalu hledá právní způsoby, jak zůstat státem, i kdyby zmizelo pod mořem

Malé tichomořské souostroví Tuvalu hledá právní způsoby, jak si udržet vlastnictví své námořní zóny a být dál uznáváno jako stát, pokud bude v důsledku klimatických změn pohlceno mořem. Podle agentury Reuters to uvedl tuvalský ministr zahraničí.

"V současné době pracujeme s nejhorším s scénářem, kdy bychom byli všichni nuceni se přesídlit nebo by se naše země zcela potopila," řekl šéf tuvalské diplomacie Simon Kofe v rozhovoru s agenturou Reuters.

Tuvalu minister stands in sea to film COP26 speech to show climate change https://t.co/DjvNUdM2VN pic.twitter.com/DgBJjYBQbl