U Francouzské riviéry bude v moři brzy plavat víc roušek než medúz, varují ochránci přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Guardian News / youtube.com

Poznat, že lidé letos naházeli do moře více plastových sáčků a plechovek od piva, než loni, je těžké. V objemu již nashromážděných a na pláže vyplavených odpadků se rozdíl odpozorovat moc nedá. V případě ochranných roušek a respirátorů, jejichž používání narostlo od letošního ledna, je to ale jiné. Píše o tom Guardian

Studii o tom, kolik se tak běžně průměrně v odpadech vyplavených na pláže nacházelo roušek, zatím nikdo nerealizoval. Ale asi není úplnou spekulací, že jich před lednem 2020 bylo jen zanedbatelné množství. Teď už to tak rozhodně není, a při Azurovém pobřeží (Côte d’Azur) jihofrancouzské Riviéry ochranné pomůcky ve „zboží“ ležícím na písečných plážích dominují. Alespoň to tvrdí francouzská neziskovka Opération Mer Propre.

„Říkáme tomu covid-déchets, koronavirové odpady,“ říká Joffrey Peltier, vedoucí organizace. Masky, jednorázové roušky a respirátory. Ale také rukavice, láhve od čističů a dezinfekcí. To všechno, plus „obvyklá“ směs sáčků a plechovek.

„Kvantita těch nových odpadů je skutečně enormní a nástup tohoto nového typu znečištění je překvapivý svou rychlostí,“ říká Peltier. „Ještě včera to byly zásadní nezbytnosti pro život a miliony lidí usilovaly o to, aby je mohly mít. Teď už je to jen zbytečnost a příslib dalšího znečištění, se kterým nikdo nic nedělá.“ Laurent Lombard, člen Opération Mer Propre a vášnivý potápěč, to vidí podobně. Jen ne z pláže, ale ze dna Středozemního moře. „Nejděsivější na tom je, že francouzská vláda aktuálně zadala objednávku na 2 miliardy jednorázových roušek. A my už víme, kde skončí.“

Co znamenají dvě miliardy roušek? „Bude jich tu víc, než medúz,“ říká Lombard, který je také autorem následujícího videa. Doufá, že po jeho zhlédnutí si alespoň někteří lidé uvědomí důsledky svého počínání. „Třeba pak nahradí jednorázové rukavice častějším mytím rukou, a místo jednorázových roušek budou nosit ty na vícero použití. Plasty nejsou řešením, a nejsou skutečnou ochranou před covid-19.“ Problém se samozřejmě neomezuje jen na Azurové pobřeží. K vidění jsou teď na plážích všude, po celém světě.

„Je to prostě jen nová součást mořského odpadu,“ říká Gary Stokes, který se věnuje ochraně oceánu v jižní Asii. „Roušky nejsou o nic horší nebo lepší než plastové sáčky a brčka. Je to prostě jen další odpad, který tu zanecháváme jako odkaz příštím generacím.“ A vzhledem k tomu, že se jednorázové roušky vyrábí z polypropylenu, je jejich „životnost“ v moři odhadována na 450 let. Což je bohužel dost trvalý odkaz příštím generacím.

